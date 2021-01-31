Челябинский завод выпустил новые модели прицепов

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Как сообщила пресс-служба Челябинского машиностроительного завода автомобильных прицепов — ПАО «Уралавтоприцеп» (завод специализируюется на производстве прицепов и полуприцепов различного типа и назначения грузоподъемностью до 2 000 тонн и запасных частей к ним), предприятие разработало, изготовило и передало заказчикам новые модели прицепов.

В середине января 2021 года компания сообщила об отправке заказчику в Тюменскую область партии новых самосвальных прицепов ЧМЗАП 83981-0000070-Р1, предназначенных для дорожной, строительной, коммунальной и агропромышленной отраслей.

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Новая модель, имеющая оптимальную грузоподъемность (20 тонн) при небольших габаритах, способна работать в суровых климатических условиях.

В настоящий момент компания освоила выпуск 18 моделей самосвальных прицепов и полуприцепов грузоподъемностью от 20 до 50 тонн.

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В начале октября 2020 года завод сообщил о выпуске новой модели семиосного низкорамного полуприцеп-тяжеловоза ЧМЗАП-99905-030-УВС для одной из крупнейших и современных гидроэлектростанций в России, специально разработанного для перевозки груза массой 90 тонн и способного перевозить грузы различного назначения.

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Длина новой модели составляет 11,5 м, а ширина 2,4 м с возможностью расширения до 2,9 м.

В настоящий момент компания выпускает 61 модель низкорамных тралов (тяжеловозов) грузоподъемностью от 4,5 до 90 тонн.