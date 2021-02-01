ЗРС С-400 заступила на боевое дежурство под Самарой

© function.mil.ru

На боевое дежурство по обороне воздушного пространства регионов Поволжья заступила новейшая зенитная ракетная система С-400. Перевооружение позволило увеличить боевые возможности зенитного ракетного полка в 1,7 раза, сообщил командующий 14 армией ВВС и ПВО Центрального военного округа генерал-майор Владимир Мельников.

«Перевооружение на С-400 в 1,7 раза повысило боевые возможности полка. Отличительной особенностью системы является увеличенная зона поражения, в пределах которой ведется уничтожение всех существующих и перспективных средств воздушного нападения», — отметил командующий армией.

Новая система С-400 была получена на вооружение в декабре 2020 года. Передача техники и первый боевой пуск прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

ЗРС С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на поражать аэродинамические и баллистические цели.