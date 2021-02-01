Макаровка и Росатом открыли штаб-квартиру Центра морских арктических компетенций

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В Санкт-Петербурге 29 января открыта штаб-квартира Центра морских арктических компетенций, совместно совместными усилиями ГУМРФ имени С.О. Макарова и Госкорпорации «Росатом».

Штаб-квартира Центра морских арктических компетенций (ЦМАК) предназначена для проведения управленческих мероприятий по организации и проведению подготовки специалистов по эксплуатации атомного ледокольного флота госкорпорации.

В церемонии торжественного открытия штаб-квартиры Центра морских арктических компетенций приняли участие заместитель генерального директора — директор Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша, генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка и ректор университета профессор Сергей Барышников.

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Штаб-квартира ЦМАК оснащена современной адаптивной системой видеоконференцсвязи с подключением офиса ГК «Росатом» в Москве, ФГУП «Атомфлот» в Мурманске, группы наблюдения за строительством атомных ледоколов на Балтийском заводе ОСК, а также Росморречфлота. В рамках мероприятия открыта именная аудитория, посвященная первому капитану легендарного атомного ледокола «Ленин», выпускнику «Макаровки» Борису Макаровичу Соколову.

Почетные гости университета осмотрели новые классы Морского учебно-тренажерного центра университета, компьютерные симуляторы для отработки навыков использования судовых РЛС/САРП/ЭКНИС и ГМССБ, управления речным судном на внутренних водных путях, подготовки операторов судовых систем динамического позиционирования, судовых энергетических установок.

© morflot.gov.ru

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова — единственный в России и в мире вуз, в котором с 1958 года (подготовка первого экипажа атомного ледокола «Ленин») на кафедре судовых ядерных энергетических установок в составе факультета Судовой энергетики Института «Морская академия» действует система подготовки инженеров, необходимых для эксплуатации гражданских атомных судов. За это время было подготовлено более 1000 инженеров-атомщиков, свыше 3500 специалистов прошли различные программы повышения квалификации на Спецфакультете вуза и в Институте дополнительного профессионального образования.

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При поддержке ФГУП «Атомфлот» в созданном в 2018 году Центре морских арктических компетенций университета установлен полномасштабный тренажер центрального поста управления (ЦПУ) машинного отделения атомных ледоколов проекта 22220, повторяющий функционал и эргономику судового ЦПУ. В марте 2019 года ЦМАК начал обучение первой группы специалистов Балтийского завода, которые в конце 2019 года вывели строящийся универсальный атомный ледокол «Арктика» на швартовые испытания. С мая 2019 центр приступил к подготовке первого экипажа новейшего универсального атомного ледокола «Арктика», построенного на Балтзаводе. Всего за время работы центра уже подготовлено 207 специалистов.

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Обеспечение кадровой составляющей строящегося Россией нового поколения атомного ледокольного флота — уникальная компетенция ГУМРФ имени адмирала Макарова. С учетом планируемого развития Арктической зоны Российской Федерации, организации круглогодичной навигации по Северному морскому пути, реализации программы строительства ледоколов и судов ледового класса, а также внедрения требований Полярного кодекса синергия «Макаровки» и ФГУП «Атомфлот» приобретает особую важность для развития отрасли.