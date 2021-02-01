В Новосибирске начал работу новый перинатальный центр

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Строительство семиэтажного корпуса закончили почти на год раньше, чем планировали.

Пока в областной перинатальный центр направляют пациенток из группы высокого риска, с определенными патологиями, в ближайших планах — расширение показаний для госпитализации. Мощности центра позволят принимать до 6 тысяч родов в год.

Центр начал работу 1 февраля в 8.00. Уже в 10.36 в результате кесарева сечения родилась девочка, ее назвали Викторией.

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Саргис Хачатрян, заведующий родовым отделением говорит, что в первый день работы отделения центра — и роддом, и отделение патологии беременности — приняли 20 женщин. «С 8 утра перинатальный центр заработал в полную силу, машины скорой помощи одна за другой едут, пациентки и из районов, и из города, госпитализируются через приемный покой».

Игорь Маринкин выходит из операционной примерно через час и готов поделиться впечатлениями. «Условия такие, какие должны быть в лучших профильных клиниках. Я горд за нашу область, что у нас теперь такой перинатальный центр, и горд, что первую операцию доверили мне. И в старых стенах у нас было современное оборудование, и помощь оказывалась в полном объеме. Но теперь гораздо более комфортные условия и для медиков, и для пациенток. И мы сможем развивать новые технологии, в частности, в планах — развитие внутриутробной хирургии, которой сейчас и в Новосибирске, и во всем федеральном округе нет. Мы, надеюсь, будем первые».