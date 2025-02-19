Новая поликлиника открылась в Чулыме Новосибирской области

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В Новосибирской области состоялось торжественное открытие поликлинического корпуса Чулымской центральной районной больницы. В современном медучреждении качественную медицинскую помощь будут получать более 20 тысяч жителей Чулымского района.

Четырехэтажное здание площадью почти 5 тысяч кв.м. построили в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в кратчайшие сроки — за год, с соблюдением всех современных норм и требований качества.

В поликлинике есть все необходимое для оказания качественной медицинской помощи 20 тысячам жителей Чулымского района: взрослое и детское отделения, женская консультация, стоматология, отделения лучевой и функциональной диагностики, эндоскопическое отделение, отделение восстановительного лечения и физиотерапии, кабинеты узких специалистов, оборудованы кабинеты неотложной и доврачебной помощи, кабинет инфекциониста с отдельным входом.

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Все оборудование — современное. Планировка — удобная, с комфортными зонами ожидания приема. Получать здесь медицинскую помощь смогут ежедневно 370 жителей района — 260 взрослых и 110 детей.

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