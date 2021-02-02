В Хомутово Иркутской области состоялось открытие новой школы

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2 февраля состоялось открытие Хомутовской школы № 1 на 725 мест. Общая площадь трехэтажного здания составляет более 17 тысяч квадратных метров. В школе 55 кабинетов, библиотека, два спортивных зала и актовый на 496 мест, пищеблок и столовая. В холле школы установлено первое в Иркутском районе электронное табло с расписанием. Комфортные условия созданы и для маломобильных учеников, для них обустроены пандусы и работает лифт.

Новая школа — это, в первую очередь, увеличение количества учебных мест. С введением ее в эксплуатацию появится возможность организовать комфортный для детей образовательный процесс.

Третий этаж выделят для обучения кадетских классов МЧС и работы юнармейского движения. Стоимость возведения объекта составила 705 миллионов рублей. Средства были выделены из федерального, областного и районного бюджетов.

© rayon.irk.today

© rayon.irk.today

© rayon.irk.today

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