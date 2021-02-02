В Новосибирской области запущено новое производство средств защиты

Фабрика «Здравмедтех-Н» в Бердске © berdsk-online.ru

Новые рабочие места появились в г. Татарске Татарского района Новосибирской области благодаря новому производству средств индивидуальной защиты предприятия «Здравмедтех-Н».

Предприятие наладило в Татарске выпуск комплектов одноразового белья. Это позволит обеспечить средствами индивидуальной защиты медицинские учреждения региона в рамках их работы, в том числе, в период коронавируса.

Сейчас в производственном цехе предприятия в г. Татарске трудится порядка 30 человек в одну смену, однако в дальнейшем планируется увеличение до четырех смен, что позволит дать новые рабочие места 120 жителям.

ООО «Здравмедтех-Н» стало одним из 13 победителей конкурсов на поддержку предприятий медицинской промышленности и научно-производственных центров региона, которые были организованы региональным минпромторгом в 2020 году. Общая сумма средств областного бюджета для всех победителей на предоставление субсидий составила более 27,1 млн рублей. Кроме того, ранее, в 2017 году, предприятие получило субсидию в размере 1 млн рублей на приобретение нового технологического оборудования (техперевооружение) в рамках профильной региональной госпрограммы.