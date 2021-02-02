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Транспорт и логистика

Первый грузовой состав отправился по маршруту Анкара — Москва

 © dengi.informator.ua

Поезд пройдет 4.560 км, 829 км приходится на железнодорожную ветку Баку — Тбилиси — Карс, открытую в 2017 году.

Из Анкары отправился поезд в Китай, груженый 42 контейнерами с бором. Это уже третий по счету состав, который РЖД Логистика и турецкий Pasifik Eurasia Logistics отправляет в КНР, но впервые напрямую из Турции через Россию. Путь идёт со станции Маршандиз (Анкара, Турция) до пограничной Ахалкалаки (Грузия). Там контейнеры будут перегружены с платформ колеи 1435 на русскую колею 1520 и далее проследуют по БТК транзитом через территории Грузии и Азербайджана до станции назначения в России — Ворсино (Калужская область).

Стройка колеи Баку-Тбилиси-Карс праздновалась как «обход изолированной России».
Источник: https://www.rzd-partner.ru/zhd-tran...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

БТК, РЖД
  • Нет аватара termometrix
    02.02.2116:40:58

    Фактически, железнодорожный маршрут соединил основных направлений пояса «Нового Шелкового пути» кроме Турксиб и Среднеазиатской железной дороги.Или еще одна связь между «Великим чайным путем» и «Великим шелковым путем».

    Удачи и как можно больше объемов перевозимых товаров.Хорошо рассмотреть в перспективе и другие коммерческие маршруты между Россией и Турцией на территории Закавказья,имхо будет полезно для развития региона.

     © mapinmap.ru

     © territoryengineering.ru

    Отредактировано: termometrix~21:08 02.02.21
    #1224059
  • Нет аватара nabludatel71
    02.02.2116:54:57

    Что-то я ничего не понял. Заголовок:

    Первый грузовой состав отправился по маршруту Анкара — Москва

    Текст:

    Из Анкары отправился поезд в Китай… далее проследуют по БТК транзитом через территории Грузии и Азербайджана до станции назначения в России — Ворсино (Калужская область)

    #1224061
    • Комментарий удален
    • Нет аватара termometrix
      02.02.2120:35:48

      Что-то я ничего не понял.

      Станция «Ворсино» (Калужская область) -это транспортно-перегрузочный узел(хаб),в том числе по направлению потока грузов по железной дороге к Китаю и наоборот, в рамках системы ж/д перевозок в России.

       © opt-1489567.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

      Благодаря ускоренным трансконтинентальным перевозкам контейнерными поездами по маршруту длиной 7721 км из порта Далянь на станцию Ворсино и использованию мультимодального терминально-логистического центра «Ворсино» срок доставки контейнеров из Китая в московский регион к 2018 году снизился с прежних 35 суток до 10-14, а грузооборот по станции Ворсино возрос с 3,35 до 6,35 млн тонн в год

      https://gudok.r...hive=2018.12.27

      Железнодорожный коридор Баку — Тбилиси — Карс открывает для компании новые перспективы, расширяет спектр логистических услуг для наших клиентов и будет способствовать увеличению грузопотока с Турцией и росту российско-турецкого товарооборота", — подчеркнул генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев.

      https://www.rzd....ru/press/2604/

      Отредактировано: termometrix~20:56 02.02.21
      #1224083
  • Нет аватара Neta
    02.02.2119:08:40

    Зайду позже. Может, прояснится.)

    #1224076
  • Нет аватара Bars
    02.02.2120:56:29

    Я понял одно, что планета круглая, и как ни ходи в обход России, всё равно в неё упрешься.

    #1224086
  • Alex M Alex M
    02.02.2122:37:53

    Меня всегда волновал такой вопрос, раз невозможно пока что создание относительно дешевых грузовых вагонов с автоматически сменяемой колеей 1435-1520 (технически возможно, но дорого), то планируется ли создание ускоренных пунктов перегрузки?

    Например, есть эксперименты, когда два состава с разной колеей становятся рядом и груз между ними тупо меняют местами в оба направления, РЖД или кто там, такой эксперимент проводили.

    Но что если бы существовал такой роботизированный пункт, куда бы автоуправляемые локомотивы подгоняли вагоны с контейнерами или танк-контейнерами, и по датчикам всё выравнивали, затем в течение 5 минут груз параллельно по 10-30 вагонов сгружали на площадку, потом подгоняются другие платформы и так же за минуту грузятся. А то и вовсе с состава на состав в автоматическом режиме.

    Такие нью-васюки мне видятся… Извините за бред, просто может такое где-то уже существует. Или это экономически не играет рояля такая высокая скорость, и никто не станет тратиться на подобное. Но технически то реализуемо. Может в морских портах есть такая автоматическая погружайка?

    #1224102
  • Clausson Clausson
    02.02.2122:39:10

    Стройка колеи Баку-Тбилиси-Карс праздновалась как «обход изолированной России».

    Ну не праздновалась, а кричалось о перемоге.    

    Предполагалось, что проект профинансируют США или в крайнем случае ЕС (дело то благородное!). «Проект века» должен был перевозить 10 млн тонн грузов как минимум и 25 млн тонн по «реалистичным оценкам». ЕС официально приветствовал проект который «создаст, улучшит и бла-бла-бла», но денег не дали. США проект вообще проигнорировали, не царское дело горшки обжигать. Короче, пришлось тратить свои кровные, то есть азербайджанские (Грузия и Турция у нее как бы брала в долг).

    В результате строили долго и тяжело, а смета взлетела от изначальной в три раза, но построили.

    И тут подкралась зрада. Вдруг (ключевое слово!) оказалось, что возить по ЖД нечего. Можно было конечно турецкие помидоры менять на азербайджанские по бартеру, но как-то не пошло. А денюшка потрачена, и возвращать ее нечем. Пришлось кланяться РЖД. Но коварные русские стразу же потребовали продолжения колеи 1520 по территории Турции, что уничтожает весь профит от проекта для Грузии, которая планировала зарабатывать на перевалке грузов… Короче, опять Путин виноват.    

    Отредактировано: Clausson~22:44 02.02.21
    #1224103
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