Первый грузовой состав отправился по маршруту Анкара — Москва
Поезд пройдет 4.560 км, 829 км приходится на железнодорожную ветку Баку — Тбилиси — Карс, открытую в 2017 году.
Из Анкары отправился поезд в Китай, груженый 42 контейнерами с бором. Это уже третий по счету состав, который РЖД Логистика и турецкий Pasifik Eurasia Logistics отправляет в КНР, но впервые напрямую из Турции через Россию. Путь идёт со станции Маршандиз (Анкара, Турция) до пограничной Ахалкалаки (Грузия). Там контейнеры будут перегружены с платформ колеи 1435 на русскую колею 1520 и далее проследуют по БТК транзитом через территории Грузии и Азербайджана до станции назначения в России — Ворсино (Калужская область).
Стройка колеи Баку-Тбилиси-Карс праздновалась как «обход изолированной России».
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