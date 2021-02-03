Завод «Уральские локомотивы» отгрузил для РЖД партию магистральных локомотивов «Синара» (2ЭС6)

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Завод «Уральские локомотивы» отгрузил в адрес Российских железных дорог первую в текущем году партию подвижного состава. Три магистральных грузовых локомотива «Синара» (2ЭС6) с бустерными секциями переданы заказчику и поставлены в локомотивное депо Тайга Западно-Сибирской железной дороги для увеличения пропускной способности участков в рамках реализации программы по развитию железнодорожных перевозок на восточном полигоне.

Уральские электровозы будут обеспечивать перевозку угля от кемеровских разрезов до станций формирования составов, идущих на Дальний Восток и в Китай. При сцеплении с бустерной секцией суммарная мощность электровоза 2ЭС6 позволяет водить составы массой почти 10000 т на равнинах и 6300 т на участках со сложным профилем. В текущем году на заводе предполагается выпустить более 60 локомотивов данной серии, как в двухсекционном исполнении, так и с бустером.

«Завод продолжает обеспечивать Российские железные дороги современным тяговым подвижным составом, предлагая оперативные решения в части модернизации и совершенствования выпускаемой продукции. При разработке бустерной секции локомотива 2ЭС6 были учтены потребности заказчика для реализации программы по развитию восточного направления», — пояснил генеральный директор Олег Спаи.

Всего на сегодня предприятием выпущено более 1300 грузовых магистральных электровозов различных серий.