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Спортивные объекты

В Саратове открылся «Центр Бадминтона»

 © saratov.gov.ru

В Саратове официально открылся бадминтонный центр. Он расположен на улице Чернышевского, между бассейном «Саратов» и манежем Дворца спорта. Внутри расположен универсальный зал 42 на 24 метра, а также зал для занятий настольным теннисом. Одновременно смогут тренироваться более 60 человек. Создано 40 новых рабочих мест.

В залах установлено самое современное профессиональное освещение, работает семь кортов. Они оборудованы стойками с сетками, установлен робот-тренажер, уложено специализированное французское покрытие, которое используется на международных соревнованиях. Обустроены четыре раздевалки, предусмотрен конференц-зал. В ФОКе можно проводить соревнования международного уровня.

 © saratov.gov.ru

 © saratov24.tv

 © saratov24.tv
Источник: https://saratov24.tv/news/v-saratove-otkrylsya-tsentr-badmintona/

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Саратовская область, спортивные объекты
  • Нет аватара termometrix
    04.02.2110:23:12

       

     © Фото из открытых источников

    Спорткомплекс «Газовик"

    ©Видео с youtube.com

    #1224265
  • Александр Маслов Александр Маслов
    04.02.2112:29:15

    Будем надеяться ,что вокруг комплекса посадят целый парк

    Отредактировано: Александр Маслов~12:30 04.02.21
    #1224281
    • Найт Найт
      04.02.2116:04:11

      Вдоль этих двух комплексов и так пешеходная аллея идёт. Хотя было бы неплохо, если бы её расширили до ул тархова (там метров 70), хотя бы частично. Получится полноценный парк с двумя спортивными комплексами внутри.

      #1224296
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