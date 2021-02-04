В Саратове открылся «Центр Бадминтона»

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В Саратове официально открылся бадминтонный центр. Он расположен на улице Чернышевского, между бассейном «Саратов» и манежем Дворца спорта. Внутри расположен универсальный зал 42 на 24 метра, а также зал для занятий настольным теннисом. Одновременно смогут тренироваться более 60 человек. Создано 40 новых рабочих мест.

В залах установлено самое современное профессиональное освещение, работает семь кортов. Они оборудованы стойками с сетками, установлен робот-тренажер, уложено специализированное французское покрытие, которое используется на международных соревнованиях. Обустроены четыре раздевалки, предусмотрен конференц-зал. В ФОКе можно проводить соревнования международного уровня.

© saratov.gov.ru

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