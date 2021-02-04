Новый медицинский прибор запустил в серийное производство алтайский завод «Ротор»

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Завод «Ротор» расширил линейку выпускаемой медицинской техники, представив в конце 2020-го года свой новый продукт — компрессорный небулайзер «Ротор Бриз».

Серийное производство компрессорного небулайзера на заводе «Ротор» началось в январе 2021 года. В розничную продажу новый российский небулайзер может поступить уже в феврале-марте.

«Ротор Бриз» предназначен для профилактики и лечения заболеваний органов дыхания. Принцип действия прибора следующий: лекарственное средство смешивается со сжатым воздухом, нагнетаемым компрессором. Препарат при этом превращается в мелкодисперсный аэрозоль и направляется вверх, где при контакте с дефлектором разбивается на множество еще более мелких частиц. Пользователь вдыхает полученный аэрозоль через маску или специальную насадку. Так мелкодисперсные частицы лекарственного средства достигают требуемых отделов дыхательных путей и производят лечебный или профилактический эффект.

Эффективность небулайзера «Ротор Бриз» подтверждена клиническими испытаниями (регистрационное удостоверение №РЗН 2020/12747 от 27.11.2020).

Технические характеристики прибора и ценовая политика предприятия позволяют строить оптимистические прогнозы о конкурентоспособности нового небулайзера на рынке медицинской техники.

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