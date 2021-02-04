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Судостроение и судоходство

На траулере «Баренцево море» проекта KMT01 поднят флаг РФ

 © sun9-69.userapi.com

4 февраля состоялась церемония подъёма государственного флага Российской Федерации на траулере «Баренцево море» проекта KMT01. Первый в истории отечественного судостроения крупнотоннажный траулер-процессор проекта KMT01 был построен на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области.

Траулер-процессор «Баренцево море» был передан Заказчику корабелами Выборга в сентябре 2020 года. Судно построено в рамках государственной программы «инвестиционных квот», предусматривающей выделение дополнительных квот на вылов биоресурсов компаниям, строящим суда на верфях Российской Федерации.

 © sun9-11.userapi.com

Судно оснащено фабрикой по переработке и заморозке продукции полного цикла, новейшим траловый комплекс. На траулере применен ряд новейших решений, повышающих эффективность судна на промысле, например комплексная система переменной частоты внутренней электросети, обеспечивающее экономию топлива при переходах, а также оборудование, позволяющее с помощью компьютера сортировать мороженую продукцию по видам и формировать паллеты, которые будут транспортированы из трюма на верхнюю палубу траулера через шахту лифта, откуда будут выгружены на берег сократив время разгрузки продукции с двух суток до одного рабочего дня.

 © sun9-74.userapi.com
Источник: http://vyborgshipyard.ru/ru/rubric/...sskom?year=2021&month=2&novelty=720

Выборгский судостроительный завод, Ленинградская область, траулер-процессор, KMT01
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