Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Тегеран
Самолет иранской авиакомпании «Махан Эйр» в четверг доставил в аэропорт имени имама Хомейни первый груз вакцины, передает местная телерадиокомпания IRIB. Следующая партия препарата ожидается к поставке 30 февраля, а третья — 10 марта.
«Спутник V» стал первой иностранной вакциной в Иране.
Кроме того, Москва и Тегеран намерены обсудить совместное производство вакцины от COVID-19. С этой целью в Россию на следующей неделе прибудет делегация Ирана во главе с заместителем министра здравоохранения.
Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в 18 странах:
- Россия,
- Белоруссия видео,
- Казахстан видео,
- Туркменистан,
- Армения,
- Венгрия,
- Сербия,
- ОАЭ,
- Аргентина видео,
- Алжир,
- Палестина,
- Венесуэла,
- Боливия видео,
- Тунис,
- Парагвай,
- Иран видео,
- Мексика,
- Никарагуа,
- Гвинея,
- Пакистан
Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:
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