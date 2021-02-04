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Экспорт

Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Тегеран

 © iribnews.ir

Самолет иранской авиакомпании «Махан Эйр» в четверг доставил в аэропорт имени имама Хомейни первый груз вакцины, передает местная телерадиокомпания IRIB. Следующая партия препарата ожидается к поставке 30 февраля, а третья — 10 марта.

«Спутник V» стал первой иностранной вакциной в Иране.

 © cdn1.img.ir.sputniknews.com

 © iribnews.ir

Кроме того, Москва и Тегеран намерены обсудить совместное производство вакцины от COVID-19. С этой целью в Россию на следующей неделе прибудет делегация Ирана во главе с заместителем министра здравоохранения.

Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в 18 странах:

  1. Россия,
  2. Белоруссия видео,
  3. Казахстан видео,
  4. Туркменистан,
  5. Армения,
  6. Венгрия,
  7. Сербия,
  8. ОАЭ,
  9. Аргентина видео,
  10. Алжир,
  11. Палестина,
  12. Венесуэла,
  13. Боливия видео,
  14. Тунис,
  15. Парагвай,
  16. Иран видео,
  17. Мексика,
  18. Никарагуа,
  19. Гвинея,
  20. Пакистан

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. www.iribnews.ir,
  2. ria.ru,
  3. www.tvc.ru,
  4. tvzvezda.ru,
  5. ir.sputniknews.com,
  6. sputnikvaccine.com/rus/,

экспорт, фармацевтика, вакцины, «Спутник V», Иран, covid-19
  • Александр Маслов Александр Маслов
    04.02.2123:36:57

    Это фантастика ! Спутник V творит чудеса ,даже 30 февраля в календаре сотворил )))

    #1224345
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    05.02.2100:23:56

    А точно 5 млн? Чего, в самолёт столько влезает? Вроде в Аргентину грузовиками по 300 тыс. возили.

    #1224347
    • Нет аватара adlik
      05.02.2100:47:35

      Где-то пишут миллион

      #1224352
    • Нет аватара Лес
      05.02.2100:56:14

      Поправил, поскольку есть сомнения. Это сообщает Радио Sputnik. По данным мониторинга вакцин Дьюкского университета информации о количестве доз вакцины для Ирана нет.

      Отредактировано: Лес~00:57 05.02.21
      #1224353
  • Нет аватара dimsss
    05.02.2101:17:50

    В России вакцина Спутник также зарегистрирована, так что в 19 странах.    

    Кроме того, в Пакистане также Спутник одобрен. Следовательно список из 20 стран должен состоять.

    Вообще, надо активнее продвигать свои вакцины во все страны подряд, будет неплохой рекламой, так как резюме будет внушительным. Например активнее продвигаться на постсоветском направлении. Хорошо, что в ЕС уже подали заявку на регистрацию это почти три десятка стран.

    Ну и чтобы ВОЗ у себя также публично признал Спутник, как до этого Пфицера признал…

    #1224357
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