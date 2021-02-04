Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Тегеран

© iribnews.ir

Самолет иранской авиакомпании «Махан Эйр» в четверг доставил в аэропорт имени имама Хомейни первый груз вакцины, передает местная телерадиокомпания IRIB. Следующая партия препарата ожидается к поставке 30 февраля, а третья — 10 марта.

«Спутник V» стал первой иностранной вакциной в Иране.

© cdn1.img.ir.sputniknews.com

© iribnews.ir

Кроме того, Москва и Тегеран намерены обсудить совместное производство вакцины от COVID-19. С этой целью в Россию на следующей неделе прибудет делегация Ирана во главе с заместителем министра здравоохранения.

Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в 18 странах:

Россия, Белоруссия видео, Казахстан видео, Туркменистан, Армения, Венгрия, Сербия, ОАЭ, Аргентина видео, Алжир, Палестина, Венесуэла, Боливия видео, Тунис, Парагвай, Иран видео, Мексика, Никарагуа, Гвинея, Пакистан

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов: