Группа ГМС поставила компрессорное оборудование в Иран

АО «Казанькомпрессормаш» (входит в Группу ГМС) изготовило и поставило в рамках экспортного контракта четыре компрессорные установки попутного нефтяного газа в Исламскую Республику Иран для проекта «Бид Боланд».

Центробежные односекционные компрессорные установки с вертикальным разъемом корпуса разработаны специалистами АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» (входит в Группу ГМС) в соответствии с требованиями международного стандарта API 617 и предназначены для компримирования попутного нефтяного газа с высоким содержанием сероводорода и его подачи с месторождения на газоперерабатывающий завод в районе Персидского залива.

Компрессоры выполнены по схеме «корпус в корпусе» и представляют собой единый монтажный узел, что является их конструктивной особенностью и позволяет существенно сократить сроки и объем работ в период технического обслуживания. Конструкторами института для них специально были разработаны разъемные подшипники, также соответствующие стандарту API 617.

Особое внимание конструкторов АО «НИИтурбокомпрессор» было уделено выбору материального исполнения узлов в ходе совместной научно-исследовательской работы с лабораторией Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, по результатам которой был определен оптимальный материальный состав узлов, непосредственно взаимодействующих с перекачиваемым газом, в соответствии со стандартом NACE MR 175.

Приёмо-сдаточные испытания компрессорных установок были успешно проведены в присутствии представителей Заказчика и полностью подтвердили соответствие технических характеристик оборудования всем заявленным требованиям.

Группа ГМС имеет многолетний опытом разработки, изготовления и поставки динамического и статического промышленного оборудования для заказчиков из региона Ближнего Востока и Северной Африки. Предприятия Группы неоднократно осуществляли поставки насосов, компрессоров и блочно-модульного технологического оборудования для важных инфраструктурных проектов нефтегазового комплекса, металлургии, водоснабжения и водоотведения в Иране, Ираке, Египте и других странах региона.

Группа ГМС является одним из ведущих в России и СНГ производителей насосного и компрессорного оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, горнодобывающей промышленности, жилищно-коммунального и водного хозяйства, а также поставщиком блочно-модульного нефтепромыслового оборудования и технологических установок для подготовки и транспорта нефти и газа.https://grouphms.ru

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