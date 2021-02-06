«Синара-Девелопмент» начала возведение металлокаркаса Дворца водных видов спорта

© sinara-group.com

Компания «Синара-Девелопмент», выступающая генеральным подрядчиком строительства объектов Деревни Универсиады в Екатеринбурге, приступила к возведению металлокаркаса Дворца водных видов спорта. В настоящее время смонтировано более 2000 тонн металлоконструкций. Общий вес каркаса здания составит около 9500 тонн.

Также на площадке спортивного объекта ведутся работы по устройству межэтажных перекрытий, заливке плит пола подвального помещения. Параллельно заливаются лифтовые шахты.

Общая площадь крупнейшего объекта деревни Универсиады-2023 составит более 59 тысяч квадратных метров. Главное предназначение спорткомплекса — проведение тренировочных занятий и спортивных соревнований по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию российского и международного уровней. Сдача в эксплуатацию Дворца водных видов спорта заплпланирована на первую половину 2023 года.

© sinara-group.com

Также в Деревне Универсиады продолжается строительство двух комплексов общежитий для проживания спортсменов. В общежитии № 1 строители завершают возведение каркаса здания на 10-м этаже, проводится монтаж стен и перегородок, установка окон. В общежитии № 2 ведутся монолитные работы на уровне 6-ого этажа. Каждый комплекс апартаментов состоит из трех секций: центральной четырнадцатиэтажной, боковых десятиэтажных. Всего будет возведено пять комплексов зданий.

© sinara-group.com

Еще одним объектом, строящимся в Деревне Универисады-2023, стало тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками. Строители уже приступили к работе: для выравнивания поверхности территории поля выполнена укладка 26 500 м. геотекстильного полотна, что составляет 81% от запланированного объема. На площадку завезено 20 687 тонн скального грунта.

Для отвода ливневых стоков и дренажных вод с прилегающей территории объектов Универсиады ведется строительство водоотводного канала в границах района «Новокольцовский». Выполняются подготовительные работы для дальнейшего монтажа магистральной трубы. Поставка первой партии труб диаметром 2200 и 1600 мм запланирована на середину февраля.

Строительные работы ведутся в полном соответствии с графиком, отметил генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев. «Деревня Универсиады-2023 начинает обретать свои очертания: заводится под крышу здание первого общежития, растут этажи второго. Строится каркас главного спортивного объекта — Дворца водных видов спорта. Параллельно специалистами „Синара-Девелопмент“ ведется работа с проектной документацией по другим объектам: это третий, четвертый и пятый комплексы общежитий, а также общественный центр. В ближайшее время мы ожидаем получения положительного заключения государственной экспертизы по этим проектам» — подчеркнул Тимур Уфимцев.