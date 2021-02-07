«Трансмашхолдинг» в 2020 году поставил в Египет 226 пассажирских вагонов

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«Трансмашхолдинг» (ТМХ) в 2020 году выполнил план поставок в Египет, отправив заказчику 226 пассажирских вагонов производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (ТВЗ), сообщил ТМХ.

«Несмотря на сложную общемировую эпидемиологическую ситуацию, в середине 2020 года, после успешного завершения приемочно-сертификационных процедур, проходивших в России, Венгрии и Египте, ТМХ приступил к производству подвижного состава. График поставок предусматривает отправку в адрес заказчика по 35 единиц техники ежемесячно, для чего необходимо производить в среднем более 1 вагона в день», — говорится в сообщении.

Новые вагоны оборудованы вентиляцией, рассчитаны на 88 мест для сидения. Срок эксплуатации вагонов в условиях как континентального, так и прибрежного египетского климата — 40 лет.

Одновременно ТМХ запустил подготовку сборочной линии на базе своего вагоностроительного завода Dunakeszi (Венгрия). Предприятие примет участие в реализации контракта в рамках кооперации с ТВЗ. Выпускаемые в Венгрии вагоны будут собираться из российских вагонокомплектов с использованием венгерских компонентов. Первая партия вагонов венгерской сборки будет передана заказчику в феврале 2021 года.

В 2018 году российско-венгерский консорциум «Трансмашхолдинг Венгрия Кфт» и Египетские национальные железные дороги подписали договор о поставке в течение пяти лет 1,3 тыс. пассажирских вагонов. Общая стоимость подвижного состава составляет более 1 млрд евро. Поставки финансируются совместно венгерским и российским экспортно-импортными банками, а производство подвижного состава осуществляется как в России, так и в Венгрии. Первая партия из 30 вагонов производства ТВЗ в рамках египетского контракта была передана заказчику в июне 2020 года.