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Два новых резидента в декабре запустили производство на площадях Курганского индустриального парка.

Новыми резидентами стали ООО «Креативные технологии» и ООО «Фарм-Принт». Первое предприятие занимается проектированием и производством компонентов инженерных систем — отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, пожаротушения, их монтажом и техническим обслуживанием. В планах на ближайшие 2 года — создание производства доступных и качественных водяных конвекторов отопления.

Второй резидент выпускает полиграфическую продукцию для фармацевтических предприятий России. Переезд на площади Курганского индустриального парка позволил компании открыть новое направление — участок флексографической печати.

На предприятиях двух новых резидентов планируют создать 40 новых рабочих мест.

Число резидентов Курганского индустриального парка растет благодаря проведенному в 2020 году второму этапу реконструкции. К созданным ранее производственным площадям добавилось более 16 тысяч квадратных метров. Бюджетное финансирование второго этапа строительных работ составило 255 миллионов рублей. Сейчас в Курганском индустриальном парке работают 18 предприятий.