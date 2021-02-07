На Выборгском СЗ заложено океанографическое исследовательское судно «Вице-адмирал Буриличев»

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6 февраля в Выборге в Ленинградской области на ПАО «Выборгский судостроительный завод» состоялась церемония закладки океанографического исследовательского судна «Вице-адмирал Буриличев» проекта 22011 (заводской номер 286) для Министерства обороны Российской Федерации.

Разработчиком проекта является АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург).

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Алексей Витальевич Буриличев — герой России, трижды награжденный орденом Мужества и орденом «За морские заслуги», пятнадцать лет возглавлял Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ. В 62 года скончался от последствий коронавируса в военном госпитале имени Бурденко 25 ноября 2020 года