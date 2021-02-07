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Судостроение и судоходство

На Выборгском СЗ заложено океанографическое исследовательское судно «Вице-адмирал Буриличев»

 © sun9-33.userapi.com

6 февраля в Выборге в Ленинградской области на ПАО «Выборгский судостроительный завод» состоялась церемония закладки океанографического исследовательского судна «Вице-адмирал Буриличев» проекта 22011 (заводской номер 286) для Министерства обороны Российской Федерации.

Разработчиком проекта является АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург).

001 (4)001 (4) © ic.pics.livejournal.com

Алексей Витальевич Буриличев — герой России, трижды награжденный орденом Мужества и орденом «За морские заслуги», пятнадцать лет возглавлял Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ. В 62 года скончался от последствий коронавируса в военном госпитале имени Бурденко 25 ноября 2020 года
Источник: https://vk.com/warsonline_military_observer

Выборгский судостроительный завод, Ленинградская область, 22011, ГУГИ, океанографическое исследовательское судно
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