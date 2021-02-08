В Алжир прибыла первая партия вакцины «Спутник V»
Первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» прибыла в пятницу 29 января 2021 года в Алжир. Самолет с вакциной на борту приземлился во второй половине дня в аэропорту Буфарик в провинции Блида.
Получение первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» позволило начать массовую вакцинацию с 30 января. «Спутник V» был зарегистрирован в Алжире 10 января 2021 года. До конца января Алжир планирует получить около 500 тысяч доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».
Также Алжир обсуждает производство «Спутник V» на территории страны. Работа по продвижению российской вакцины в Алжире, включая ее регистрацию, контрактные переговоры, координация поставок и производство осуществляется РФПИ (Российским фондом прямых инвестиций) при участии торгового представительства и посольства РФ в Алжире.
Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили от 40 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. Также проходят клинические исследования вакцины в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Индии и ряде других стран. Существующие договоренности с международными партнерами позволят производить за пределами России 500 млн доз вакцины «Спутник V» в год, отмечает РФПИ.
Вакцина «Спутник V» в настоящее время разрешена или зарегистрирована в следующих странах:
- Россия, регистрация 11.08.2020,
- Белоруссия, регистрация 21.12.2020
- Аргентина, регистрация 23.12.2020
- Сербия, регистрация 31.12.2020,
- Боливия, регистрация 06.01.2021
- Алжир, регистрация 10.01.2021
- Палестина, регистрация 11.01.2021
- Венесуэла, регистрация 13.01.2021,
- Парагвай, регистрация 15.01.2021,
- Туркмения, регистрация 18.01.2021
- Венгрия, регистрация 21.01.2021,
- ОАЭ, регистрация 21.01.2021,
- Пакистан, регистрация 24.01.2021,
- Иран, регистрация 26.01.2021,
- Гвинея, регистрация 29.01.2021,
- Тунис, регистрация 30.01.2021,
- Армения, регистрация 01.02.2021,
- Мексика, регистрация 03.02.2021,
- Никарагуа, регистрация 03.02.2021,
- Бразилия, регистрация 03.02.2021,
- Ливан, регистрация 05.02.2021,
- Республика Сербская, регистрация 05.02.2021,
- Мьянма, регистрация 06.02.2021
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