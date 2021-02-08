В Алжир прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

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Первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» прибыла в пятницу 29 января 2021 года в Алжир. Самолет с вакциной на борту приземлился во второй половине дня в аэропорту Буфарик в провинции Блида.

Получение первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» позволило начать массовую вакцинацию с 30 января. «Спутник V» был зарегистрирован в Алжире 10 января 2021 года. До конца января Алжир планирует получить около 500 тысяч доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Также Алжир обсуждает производство «Спутник V» на территории страны. Работа по продвижению российской вакцины в Алжире, включая ее регистрацию, контрактные переговоры, координация поставок и производство осуществляется РФПИ (Российским фондом прямых инвестиций) при участии торгового представительства и посольства РФ в Алжире.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили от 40 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. Также проходят клинические исследования вакцины в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Индии и ряде других стран. Существующие договоренности с международными партнерами позволят производить за пределами России 500 млн доз вакцины «Спутник V» в год, отмечает РФПИ.

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Вакцина «Спутник V» в настоящее время разрешена или зарегистрирована в следующих странах:

Россия, регистрация 11.08.2020, Белоруссия, регистрация 21.12.2020 Аргентина, регистрация 23.12.2020 Сербия, регистрация 31.12.2020, Боливия, регистрация 06.01.2021 Алжир, регистрация 10.01.2021 Палестина, регистрация 11.01.2021 Венесуэла, регистрация 13.01.2021, Парагвай, регистрация 15.01.2021, Туркмения, регистрация 18.01.2021 Венгрия, регистрация 21.01.2021, ОАЭ, регистрация 21.01.2021, Пакистан, регистрация 24.01.2021, Иран, регистрация 26.01.2021, Гвинея, регистрация 29.01.2021, Тунис, регистрация 30.01.2021, Армения, регистрация 01.02.2021, Мексика, регистрация 03.02.2021, Никарагуа, регистрация 03.02.2021, Бразилия, регистрация 03.02.2021, Ливан, регистрация 05.02.2021, Республика Сербская, регистрация 05.02.2021, Мьянма, регистрация 06.02.2021

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