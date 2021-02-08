Ростех создал первую отечественную базовую станцию LTE-Advanced операторского класса

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Компания «ГлобалИнформСервис» (ГИС) Госкорпорации Ростех разработала базовую станцию R 45 °F . Она вошла в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства (ТОРП) Минпромторга России. Базовая станция R 45 °F поддерживает стандарт LTE и LTE-A и обеспечивает доступ абонентских терминалов к сети связи 4G. Стоимость базовой станции будет сопоставима с аналогичным оборудованием от зарубежных производителей.

Базовая станция соответствует техническим спецификациям 3GPP Release 14 и относится к классу базовых станций большого радиуса действия. Она работает в диапазоне 450 МГц и поддерживает работу таких современных сервисов и протоколов, как Voice-over-LTE, интернет вещей NB-IoT и Mission Critical Push To Talk (MCPTT). Производство базовой станции будет сосредоточено на предприятиях холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех.

© rostec.ru

«Представленная базовая станция — первый продукт в линейке базовых станций, разрабатываемых в настоящее время для операторов и крупных промышленных предприятий. В этом году мы также представим продукты для других популярных частотных диапазонов. Создание базовой станции LTE-A операторского класса дает российским производителям необходимую основу и опыт для разработки и последующего серийного выпуска отечественного оборудования 5G», — отметил директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко.

Устройство спроектировано на основе программно-определяемой радиосистемы (SDR), позволяющей менять радиочастотные параметры оборудования с помощью программного обеспечения. Это дает возможность эволюционного развития до 5G на той же аппаратной платформе.

Базовая станция представляет собой моноблочное решение для размещения вне помещений и разработана с учетом климатических особенностей России. Устройство может работать в неблагоприятных климатических условиях, в частности при температуре минус 40 °C. Предусмотрена пассивная система охлаждения.

Базовая станция полностью соответствует требованиям «Правил применения базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи. Часть VI. Правила применения базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и его модификации LTE-Advanced», утвержденным приказом Минцифры России № 572 от 29 октября 2018 года.