Боевые корабли вошедшие в состав флота с 2003 года. Обзор

С 2003 года надводные силы Военно-морского флота России пополнились 40 боевыми кораблями двенадцати различных типов (полным водоизмещением свыше 500 тонн). Самыми небольшими кораблями пополнившими флот, стали 3 малых артиллерийских корабля проекта «Буян».

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/4zbJUjaBlZ8

С 2003 года в состав флота были приняты 5 тральщиков двух разных проектов, среди них 4 корабля противоминной обороны нового поколения «Александрит» с корпусом из монолитного стеклопластика. Самым многочисленным типом в этот период стали малые ракетные корабли, всего флот получил 11 МРК, 8 проекта «Буян-М» и 3 «Каракурта».

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/teqpznmxj7U

Самыми необычными кораблями принятыми в состав флота можно считать 3 патрульных корабля проекта 22160, построенных с применением модульной концепции вооружения. Из более крупных кораблей флот получил 10 корветов (сторожевых кораблей) двух проектов, 8 проекта 20380/385 и 2 11661 «Гепард».

© Фото из открытых источников

Десантные силы флота пополнились 2 большими десантными кораблями проекта 11711. И наконец, флот получил 6 фрегатов (сторожевых кораблей) трёх проектов, 3 фрегата 11356 для Черноморского флота, 2 фрегата 22350 для Северного флота и 1 сторожевой корабль 11540 «Ястреб» пополнил Балтийский флот.

© Фото из открытых источников

За 18 лет Военно-морской флот получил 40 кораблей общим водоизмещение более 78 тысяч тонн, при этом за последние 3 года было передано 19 кораблей водоизмещением более 38 тысяч тонн, то есть флот получил половину от всех кораблей всего за 3 года!

Большинство кораблей строится на 5 верфях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 1 верфь находится в Калининграде, 2 расположены в Крыму (в Феодосии и Керчи), и ещё по одной в Зеленодольске и Комсомольске-на-Амуре.

© Фото из открытых источников

Что дальше? Сейчас на строительство кораблей 10 проектов действует около 20 контрактов, по ним, в будущем, флот должен получить более 60 новых кораблей.

Автор: Алексей Поветкин