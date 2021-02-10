Российское ИТ-решение помогает вузам перейти на удаленку

Благодаря качественной синхронной передаче потокового аудио и видео российский продукт Remotix обеспечил удаленный доступ 120 сотрудникам и студентам Университета Дейтона (США), до конца 2021 года планируется увеличить этот показатель до 1000.

Как отмечает основатель компании-разработчика Nulana Филипп Филоненко, решение универсально подходит для нужд вузов вне зависимости от действующих противоэпидемических ограничений:

— Мы открыты для сотрудничества с российскими учреждениями и готовы работать, исходя из конкретных задач и условий. Хотя строгие ограничения для большинства студентов были сняты, пандемия все еще продолжается, и удаленный доступ к университетским ресурсам для студентов и преподавателей может сделать учебный процесс более эффективным. В случае с Университетом Дейтона студентам предоставили удаленный доступ к лаборатории колледжа искусств и наук. Создание медиаконтента подразумевает высокие требования к оборудованию, так что возможность пользоваться мощными компьютерами университетской лаборатории сильно упростила работу.

В Университете Дейтона подчеркнули, что сделали выбор в пользу российского продукта, поскольку Remotix — единственное ПО, позволяющее не только видеть изображение, но и слышать звук с удаленного компьютера при подключении к любой операционной системе, включая macOS. Во вторую очередь — благодаря простоте настройки ПО для подключения средствами существующей корпоративной ИТ-архитектуры. И не в последнюю — из-за выгодной цены на фоне бизнес-тарифов флагманов рынка.

По оценкам ЮНЕСКО, более 1,5 миллиардов студентов в 165 странах не имеют возможности посещать занятия из-за COVID-19. Американские вузы перешли на онлайн-преподавание еще весной 2020 года, а летом иммиграционная служба США приостановила выдачу студенческих виз иностранным студентам. В России многие вузы ограничили очное обучение студентов и после отмены режима самоизоляции, оставив возможным посещать кампусы для практикумов, возвращение к привычной форме обучения ожидается с 8 февраля по 29 марта. Повсеместно и далее проходит оптимизация форматов с целью соблюдения дистанции — в дистант переводятся целые курсы и направления (гибридный формат).

Университет Дейтона — частный исследовательский университет в Дейтоне, штат Огайо (второй по величине), основан в 1850 году. Крупнейшим из пяти академических подразделений университета является Колледж искусств и наук, одним из первых в США учредивший программу бакалавриата по изучению прав человека (1998 год). Дейтонский университет занимает 9 место в стране по объему инвестиций в научные исследования, большинство в области инженерии.

Nulana — частная компания-разработчик ПО, основанная в 2007 году. Пользуясь большим опытом разработки приложений для разных платформ, в 2010 году компания выпустила единое решение для управления удаленными подключениями к рабочему столуRemotix — и с тех пор сфокусировалась на его развитии. Сервисы на основе Remotix предлагаются компаниям со всего мира. А в ситуации с пандемией COVID-19 особую актуальность обрели решения удаленного доступа в локальной корпоративной среде, без подключения к внешним сервисам.