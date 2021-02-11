Завод полимерных покрытий компании «Металл Профиль» открыт в Московской области
Завод полимерных покрытий компании «Металл Профиль» открылся в Лобне. Открытие завода стало финальным этапом масштабного производственного процесса полного цикла производства металлоконструкций. Компания «Металл Профиль» входит в число лучших переработчиков стали в мире.
Проектная мощность предприятия составляет порядка шести тысяч тонн ежегодно. На нем работают около 1 200 человек. Средняя зарплата работников — семьдесят пять тысяч рублей.
Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил около 1 млрд рублей. С открытием объекта в муниципалитете было создано 115 новых рабочих мест.
«Пять лет назад был задуман проект по импортозамещению. Мы построили цех по холодной прокатке стали, потом — цех по горячему оцинкованию и попеременному покрытию. Но краску все равно покупали. Сегодня этот этап закрывается, теперь мы сможем производить покрытие, которое требуется, и удовлетворить потребности клиентов, — рассказал глава компании Игорь Ходин.».
Читайте также...
- Многофункциональные гусеничные машины SCARP на радиоуправлении из Санкт-Петербурга
- Пятую производственную линию открыли на предприятии «Керама Марацци» в Подмосковье
- В подмосковном Павловском Посаде открылось новое производство механического завода «Зенит»