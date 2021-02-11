Разработки ДонГАУ в сфере органического земледелия используются хозяйствами юга России

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Донской государственный аграрный университет выступил организатором серии международных научно-практических конференций, приуроченных ко Дню науки. Ученые вуза представили на них инновационные разработки в сфере органического земледелия, которые позволяют существенно снизить себестоимость продукции и уже активно используются хозяйствами юга России.

Одна из разработок связана с утилизацией отходов животноводства. Она помогает избавить птицефабрики и животноводческие комплексы от отходов и связанных с ними экологических проблем, способствует повышению плодородия почвы, снижению себестоимости продукции растениеводства. Группа ученых филиала Донского ГАУ — Азово-Черноморского инженерного института во главе с доктором технических наук, профессором Анатолием Бондаренко занимается разработкой и внедрением биотехнологий производства концентрированных органических удобрений (КОУ) путем переработки отходов животноводческих предприятий и птицефабрик на основе метода ускоренного микробиологического компостирования с использованием биологически активной добавки.

По словам Анатолия Бондаренко, применение добавки позволяет производить твердые КОУ в течение 7-12 суток, жидкие — в течение 4-8 часов. Биологически активные добавки способствуют ускоренному биотермическому обеззараживанию органического сырья и накоплению в продукте биологически активных центров почвообразования, которые при контакте с микрофлорой почвы повышают в ней содержание гумуса.

«Применение биотехнологий с производством и использованием КОУ способствует решению ряда проблем АПК: улучшает экологию в местах расположения животноводческих и птицеводческих комплексов, а также способствует восстановлению почвенного плодородия. Это крайне важно. Например, объемы производимого только в Ростовской области птичьего помета составляют ежегодно более 1 млн тонн. Кроме того, в настоящее время на юге России наблюдается существенное падение почвенного плодородия, что создает риски вывода из оборота пахотных земель и снижения рентабельности растениеводства», — отмечает ученый.

В университете разработаны комплексы машин для поверхностного и внутрипочвенного внесения твердых и жидких органических удобрений. Они успешно применяются в ряде хозяйств юга России. Инициатором внедрения технологии стал СПК-колхоз имени С.Г.Шаумяна (Ростовская область). По данным председателя СПК Хачатура Поркшеяна, доза внесения твердых и жидких органических удобрений составляет порядка 3-4 т/га. «За последние два года урожайность озимой пшеницы увеличилась в хозяйстве на 12%, рентабельность ее производства — на 7% и это — не предел», — уточняет он.

По оценке авторов проекта, практическое применение новых технологий может повысить рентабельность выращиваемых на юге страны основных сельскохозяйственных культур (озимая пшеница, подсолнечник, кукуруза на зерно) на 40-65%.