В Карачаево-Черкесии в ауле Кубина открылся современный физкультурно-оздоровительный комплекс

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Физкультурно-оздоровительный комплекс в ауле Кубина Абазинского района стал одним из порядка 95 объектов спортивной инфраструктуры, построенных в республике с 2015 года. Строительство современного ФОКа в Кубине стало возможным благодаря реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Общая площадь нового физкультурно-оздоровительного комплекса, спроектированного в стиле космической станции, составляет 900 кв. метров. В здании ФОКа разместились универсальный игровой зал размерами 24 на 12 метров, тренажерный зал, отдельный зал для различных видов единоборств, раздевалки с душевыми, кабинеты врача, тренеров, другие административные помещения.

Сегодня в новом ФОКе на спортивных секциях вольной борьбой занимается порядка 80 детей. С ними работает два профессиональных тренера.

Напомним, в минувшем году в рамках празднования Дня Карачаево-Черкесии в Усть-Джегуте был торжественно открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, сегодня в Карачаево-Черкесии продолжаются работы по строительству современных ФОКов в ауле Адыге-Хабль и селе Чапаевском. Также согласно договоренностями с компанией Газпром планируется завершение строительства ФОКа в ауле Хабез.

В республике в последние годы отмечается серьезная положительная динамика в сфере физической культуры и спорта. В частности, это касается строительства спортивной инфраструктуры, с 2015 года в республике построено более 93-х спортивных объекта.

Положительную динамику числа занимающихся физической культурой и спортом показывает сравнительный анализ статистических данных (2015 — 2020гг). Численность занимающихся физической культурой и спортом увеличилось с 154 912 чел. (2015 год) до 201 914 человек (2020 год). Так, доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2015 году составляла 33,1%, а в 2020 году составляет 46,5% от общей численности населения республики.

© kchr.ru

© kchr.ru

© kchr.ru

© kchr.ru