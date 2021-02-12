НефтеХимСервис завершил второй этап строительства Яйского НПЗ

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Компания «НефтеХимСервис» объявила об успешном завершении второго этапа строительства Яйского нефтеперерабатывающего завода в Кемеровской области.

Сегодня на предприятии введена в эксплуатацию комбинированная установка переработки прямогонных бензиновых фракций УК-1, что позволит предприятию ежегодно выпускать до 700 тысяч тонн автомобильного бензина стандарта Евро-5. Соответствие качества выпускаемой продукции самым современным требованиям выведет Яйский НПЗ в число значимых игроков рынка нефтепереработки Сибирского и Дальневосточного федерального округа

Инвестиции в строительство второй очереди Яйского НПЗ составили 30 млрдрублей. Всего накопленный объем инвестиций в проект к 2021 году составляет 54 млрд рублей.

Кредит в размере 30 млрд рублей компании «НефтеХимСервис» предоставил Альфа-банк. Финансирование выделено в рамках установленного лимита в размере 55 млрд рублей до 2026 года. Привлеченные средства направлены на строительство второй очереди Яйского НПЗ, а также на рефинансирование ссудной задолженности АО «НефтеХимСервис».

Лицензиаром проекта выступила международная компания UOP Limited — мировой лидер в области разработки и внедрения современных технологий в нефтепереработке. Проектированием занимался «Ленгипронефтехим» — ведущий институт в отрасли, разработчик проектов крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий.

О проекте:

Яйский нефтеперерабатывающий завод топливного профиля введен в эксплуатацию в 2013 году, когда была запущена установка ЭЛОУ АТ (лицензия № BX-00-015620 от 22.09.2015 выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору).

Объем переработки нефти составляет 3300 000 тонн в год при 8 760 часах работы. Завод расположен в Яйском районе Кемеровской области в непосредственной близости от магистрального нефтепровода и Транссибирской магистрали. Продукция реализуется как на территории Российской Федерации (Сибирский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ), так и в странах СНГ, Прибалтике, Нидерландах, Германии, Китае, Корее и Японии и др.

В 2018 году введен в эксплуатацию блок вакуумной перегонки мазута с расчетной мощностью 1600 000 т/год. Глубина переработки нефти на данном этапе составляет 76%.

НефтеХимСервис не намерен останавливать развитие Яйского НПЗ.

В перспективе планируется разработать проект 3й очереди, которая должна увеличить объемы переработки с 3,3 до 4,5 млн т. В долгосрочной перспективе рассматривается возможность увеличить мощность НПЗ до 6 млн т/год нефти с глубиной переработки до 93%.

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