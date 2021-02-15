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Армия и Флот

Российские РЛС успешно опробовали на гиперзвуковых целях

 © tass.ru

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) успешно опробовали на гиперзвуковых целях. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный конструктор «НИИ дальней радиосвязи» (входит в холдинг «РТИ») Сергей Сапрыкин.

Отвечая на вопрос, может ли СПРН адекватно реагировать на перспективные вооружения, в том числе гиперзвуковые объекты, объекты, которые летят не по баллистической траектории и имеют возможность программируемого управления полетом, Сапрыкина отметил, что эти задачи уже были отработаны.

«Как минимум 20 лет назад их заложили в тактико-техническое задание на новое поколение станций СПРН. Наша военная наука делает верные долговременные прогнозы. И на испытаниях новых локаторов проверки на перспективные цели прошли успешно. Так что пока ничего нового для нас в целевой обстановке не появилось», — сказал он.

На сегодняшний день российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника «Тундра», и наземного, состоящего из сети станций типа «Воронеж», охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы — в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников.
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/10698613

СПРН, радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении, гиперзвуковые цели, успешное испытание, Минобороны
  • Нет аватара Диман
    15.02.2120:12:04

    Возникает вопрос, а какие гиперзвуковые цели они обнаруживают? Баллистические или аэродинамические? РЛС Воронеж входящие в СПРН не способны обнаруживать аэробаллистические, а РЛС Контейнер наоборот, но она вроде как не входит в СПРН.

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