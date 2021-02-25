В Черногорию прибыла первая партия вакцины «Спутник V»

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В четверг 25 февраля 2021 года, первая партия из 5.000 доз российской вакцины «Спутник V» прибыла в Черногорию. Самолет «Айр Сербия Карго (Air Serbia Cargo)» с грузом вакцины приземлился в международном аэропорту Подгорицы в 16:30 (18:30 мск). Это первая партия из 50 тысяч доз вакцины «Спутник V», приобретенных Министерством здравоохранения Черногории.

С 20 февраля в Черногории уже начали вакцинацию населения российскй вакциной, которая поступила 17 февраля 2021 года. Из Сербии спецбортом была доставлена партия 2000 доз. Житель старинного городка Рисана — 66-летний Владимир Ждерич — стал первым в стране, кто привился российской вакциной.

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@VladaCG © clck.ru

@VladaCG © clck.ru

© clck.ru

Вакцина «Спутник V» в настоящее время разрешена или зарегистрирована в следующих странах:

Россия, регистрация 11.08.2020, Минздрав РФ, Белоруссия, регистрация 21.12.2020, Министерство здравоохранения Беларуси, Аргентина, регистрация 23.12.2020, Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT), Сербия, регистрация 31.12.2020, Агентство по медикаментам Сербии, Боливия, регистрация 06.01.2021, Государственное агентство по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия, Алжир, регистрация 11.01.2021, Национальное агентство фармацевтической продукции, Палестина, регистрация 11.01.2021, Министерство здравоохранения Государства Палестина, Венесуэла, регистрация 13.01.2021, Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла, Парагвай, регистрация 15.01.2021, Министерство здравоохранения и социального обеспечения Парагвая (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social), Туркмения, регистрация 18.01.2021, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Венгрия, регистрация 21.01.2021, Национальный институт фармакологии и питания Венгрии, ОАЭ, регистрация 21.01.2021, Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ, Иран, регистрация 26.01.2021, Министерство здравоохранения Ирана, Гвинея, регистрация 29.01.2021, Национальное управление фармацевтики и лекарственных средств Республики Гвинея, Тунис, регистрация 30.01.2021, Министерство здравоохранения Туниса, Армения, регистрация 01.02.2021, Министерство здравоохранения Армении, Мексика, регистрация 03.02.2021, Комитет по новым молекулам Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков (Cofepris), Никарагуа, регистрация 03.02.2021, Министерство здравоохранения Никарагуа, Бразилия, регистрация 03.02.2021, Национальное агентство наблюдения за здоровьем (Anvisa), Ливан, регистрация 05.02.2021, Министерство здравоохранения Ливана, Босния и Герцеговина, регистрация 05.02.2021 Министерством здравоохранения Республики Сербской, Мьянма, регистрация 06.02.2021, решение о регистрации в рамках ускоренной процедуры принял исполняющий обязанности главы государства старший генерал, Пакистан, регистрация 09.02.2021, Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана (Drug Regulatory Authority of Pakistan, DRAP). Ранее 22.01.2021 года Комитет DRAP выдал Разрешение на экстренное использование вакцины «Спутник V» в Пакистане. Монголия, регистрация 09.02.2021, Министерство здравоохранения Монголии, Бахрейн, регистрация 10.02.2021, Государственным управлением в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн (National Health Regulatory Authority, NHRA) Черногория, регистрация 11.02.2021, Институт лекарственных средств и медицинских изделий Черногории (Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, CInMED), Сент-Винсент и Гренадины, регистрация 12.02.2021, Управлением главного врача Сент-Винсент и Гренадин, Казахстан, регистрация 12.02.2021, Министерство здравоохранения Республики Казахстан,

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