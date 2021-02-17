Северсталь разработала продукцию для медицинских помещений и пищевой промышленности

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Северсталь освоила технологию производства оцинкованной стали, ламинированной безопасной и экологичной пленкой ПВХ, предназначенной для пищевой, фармацевтической и микробиологической промышленности. За 2020 год компания поставила порядка 280 тонн этого нового продукта под названием Coversafe Bioclean.

«Северсталь» продолжает развивать линейку сталей с покрытиями под запросы строительной отрасли. Уже более полутора десятков лет мы поставляем металлопрокат с полиэфирным, полиуретановым и поливинилденфторидным покрытиями для производства сэндвич-панелей. Наши производственные возможности и понимание потребностей клиентов позволили сформировать целую линейку брендов под это назначение.

Линейка получила название Coversafe, и в нее вошел абсолютно новый для отечественного рынка продукт — оцинкованная сталь с ламинацией Coversafe Bioclean. Подобный металлопрокат хорошо известен в Европе, и сейчас в России мы наблюдаем растущий интерес к нему. Это связано с развитием экономики и государственной поддержки ряда отраслей: сельского хозяйства и связанных с ним перерабатывающих отраслей — мясо-, рыбопереработки, хранения урожая, а также фармацевтической и медицинской промышленности.

«Северсталь» первой среди металлургических компаний России разработала продукт именно под такие потребности. При этом, использование Coversafe Bioclean позволит нашим клиентам сэкономить от 10 до 15% в стоимости закупки металла под конкретный объект по сравнению с применением импортной стали аналогичного назначения", — комментирует директор «Северстали» по работе с компаниями строительной отрасли Евгений Черняков.

Освоить уникальный продукт позволили технологические возможности цеха покрытий металла № 3 производства плоского проката Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, входит в дивизион «Северсталь Российская сталь»).

Bioclean подойдет для изготовления сэндвич-панелей, профлиста и карточек для внешней и внутренней отделки зданий пищевых производств, чистых помещений медицинского назначения, помещений с контролируемой средой, а также в общественном транспорте и для оборудования мест общего пользования. Кроме того, его можно использовать в промышленном холодильном оборудовании, как замену импортного материала.

Этот металл имеет высокую механическую прочность покрытия, долговечен и легко поддается санитарной обработке. Гарантия его безопасности при контакте с пищей и медицинскими препаратами подтверждена сертификатом Роспотребнадзора.