В Калуге автозавод «ПСМА Рус» начал выпуск двигателей
Автозавод «ПСМА Рус» в индустриальном парке «Росва» г. Калуги 16 февраля запустил производство двигателей. Первым вышедшим с конвейера предприятия стал дизельный двигатель DV6 EL, сообщает пресс-служба компании.
«В соответствии с планом на „ПСМА Рус“ 16 февраля был произведен первый двигатель DV6 EL. Это совершенно новый этап в жизни завода», — говорится в сообщении пресс-службы.
Для сотрудников предприятия проведено специальное обучение по сборке двигателей, контролю исправности инструментов на линии, проверке стандартов. Дизельные 1,6-литровые двигатели DV6 устанавливаются на автомобили Peugeot и Citroen.
Еще в 2019 году ООО «ПСМА Рус» заключило с Минпромторгом РФ специнвестконтракт о расширении производства в России. Он предусматривает в числе всего прочего и локализацию производства двигателей.
Завод «ПСМА Рус» — совместное предприятие PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi. Расположен в индустриальном парке «Росва» в пригороде Калуги.
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17.02.2109:37:29
17.02.2109:58:20
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