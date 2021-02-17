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Производство

В Калуге автозавод «ПСМА Рус» начал выпуск двигателей

Автозавод «ПСМА Рус» в индустриальном парке «Росва» г. Калуги 16 февраля запустил производство двигателей. Первым вышедшим с конвейера предприятия стал дизельный двигатель DV6 EL, сообщает пресс-служба компании.

 © static.mk.ru

«В соответствии с планом на „ПСМА Рус“ 16 февраля был произведен первый двигатель DV6 EL. Это совершенно новый этап в жизни завода», — говорится в сообщении пресс-службы.

Для сотрудников предприятия проведено специальное обучение по сборке двигателей, контролю исправности инструментов на линии, проверке стандартов. Дизельные 1,6-литровые двигатели DV6 устанавливаются на автомобили Peugeot и Citroen.

Еще в 2019 году ООО «ПСМА Рус» заключило с Минпромторгом РФ специнвестконтракт о расширении производства в России. Он предусматривает в числе всего прочего и локализацию производства двигателей.

Завод «ПСМА Рус» — совместное предприятие PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi. Расположен в индустриальном парке «Росва» в пригороде Калуги.
Источник: https://www.mkkaluga.ru/economics/2...a-rus-nachal-vypusk-dvigateley.html

Калуга, двигатели, ПСМА Рус
  • Нет аватара termometrix
    17.02.2109:37:29

       

    #1225590
  • Нет аватара Argonaft
    17.02.2109:58:20

    Автор, очень не хватает информации какой двигатель(бензин или дизель),где будет использоваться (автомобили, суда, промышленность?). А то читаешь, а что, где и когда не понятно

    #1225594
    • Нет аватара termometrix
      17.02.2110:04:20

      Дизель

      Калужский завод «ПСМА Рус» планирует начать выпуск 1,6-литровых дизельных двигателей семейства DV6, разработанных французским концерном PSA. Запуск производства запланирован на середину 2021 года, пишет портал Wroom.ru. Локализованные моторы, вероятно, будут ставить на коммерческие модели Peugeot и Citroen калужского производства, в том числе на компактный фургончик Peugeot Partner, который только готовится к запуску. В настоящее время дизели 1.6 мощностью 95 л.с. для машин российской сборки поставляют с завода в французском городе Тремери. Семейство двигателей DV6 дебютировало в 2003 году. В разные годы эти дизели ставили не только на «Пежо» и «Ситроены», но также на Suzuki SX4, Mini, Ford Focus, несколько моделей марки Volvo и на «Мазду 3».

      https://www.aut....ru/news/46270/ © Автостат.

      https://site.gr...moteurs-diesel/

      Отредактировано: termometrix~10:10 17.02.21
      #1225595
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