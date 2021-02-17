Обход г. Надым открыт для движения

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В декабре прошлого года запущено движение по автомобильной дороге регионального значения «Объезд г. Надым». Это новая дорога, которая сократила расстояние между Новым Уренгоем и Надымом почти на 10 километров, а также исключит риск подтоплений во время весеннего паводка.

Строительство началось в 2018 году, подрядчик ООО «Уренгойдорстрой». За два года на объект завезено 651 тысяча кубических метров грунта для отсыпки земляного полотна, порядка 3000 самосвалов асфальтобетонных смесей и щебня для устройства дорожной одежды. Обеспечен отвод воды с проезжей части, для этого предусмотрены прикромочные лотки на протяжении всего участка. Установлено почти десять тысяч погонных метров барьерного ограждения. Также в состав дороги входит путепровод протяженностью 92 метра, который проходит над железнодорожными путями.

© www.yanao.ru

Автомобильная дорога начинается от 975 километра автодороги «Сургут — Салехард» и примыкает к 989 километру трассы. Таким образом, дорога позволяет автомобилистам не въезжать в посёлок Старый Надым при движении по дороге «Сургут — Салехард», тем самым сокращая расстояние примерно на 10 км.