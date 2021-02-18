НПО «Центротех» создало масс-спектрометр в рамках программы по импортозамещению

Масс-спектрометр МТИ-350ГМ определяет изотопный состав обогащенного урана © strana-rosatom.ru

Изготовленный «Центротехом» масс-спектрометр МТИ‑350ГМ внесли в государственный реестр средств измерений. Масс-спектрометры используют для контроля качества продукции разделительных производств. Устройство «Центротеха» — единственная отечественная альтернатива зарубежным аналогам.

МТИ‑350ГМ разработали в рамках отраслевой программы по импортозамещению. «Масс-спектрометр является единственным и обязательным оборудованием для контроля изотопного состава продукта обогащения урана на разделительных заводах, — поясняет генеральный директор „Центротеха“ Илья Кавелашвили. — Сейчас используются приборы производства 1990-х годов и начала 2000-х, их ресурс заканчивается. Украинский завод в городе Сумы, выпускавший этот тип аналитического оборудования во времена СССР, закрылся. На фоне усиливающихся санкционных ограничений приборы производства Германии и США с большой вероятностью будут для нас недоступны, поэтому МТИ‑350ГМ по сути — единственная альтернатива для модернизации парка масс-спектрометрического оборудования разделительной отрасли».

От предшественников МТИ-350ГМ отличается габаритами и «начинкой». Прибор, разработанный специалистами «Центротеха», значительно меньше иностранных аналогов, у него стильный дизайн, современное программное обеспечение и удобный интерфейс. Устройство обеспечивает высокую точность измерений, они выполняются круглосуточно и без участия оператора.

«По техническим характеристикам прибор сопоставим с импортными аналогами, — говорит Илья Кавелашвили. — Он соответствует всем критериям аналитического оборудования, без которого невозможно получить обогащенный уран с требуемым изотопным составом. При этом его цена примерно в 1,5 раза ниже, чем у зарубежных приборов. Мы постоянно интересуемся мнением специалистов, работающих с масс-спектрометрами, оперативно вносим улучшения в работу прибора».

© strana-rosatom.ru

Специалисты «Центротеха» также оказывают услуги по сервисному обслуживанию нового оборудования. В будущем на предприятии планируют создать специализированную сервисную службу.

«Производство нового приборного оборудования освоили в 2020 году, все испытания успешно завершены, — продолжает Илья Кавелашвили. — Первые три масс-спектрометра уже поставлены на разделительные предприятия ТВЭЛ. Они работают на Электрохимическом заводе в Зеленогорске и на Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске».

Мощности «Центротеха» позволяют выпускать четыре масс-спектрометра МТИ‑350ГМ в год. Однако на предприятии уже разработали несколько новых типов масс-спектрометров. Проекты находятся на стадии окончания НИОКР и подготовки к освоению производства. Речь идет о приборах серии МТИ — масс-спектрометре МТИ‑350ТМ для анализа изотопного состава веществ в твердой фазе и установке МТИ‑280СГэ для определения изотопного состава стабильных изотопов в газовой фазе.

«Центротех» планирует расширить рынки сбыта за пределы отрасли. В ближайшее время линейку аналитического оборудования, выпускаемого научным производственным центром, пополнят приборы для предприятий пищевой, нефтяной, машиностроительной и фармацевтической промышленности.