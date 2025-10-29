Специалисты Ловозёрского горно-обогатительного комбината (ГОКа, входящего в Горнорудный дивизион «Росатома») в Мурманской области — единственного предприятия в стране, которое добывает и обогащает руду редкоземельных металлов (РЗМ) — лопарит, восстановили на руднике Карнасурт рудный штрек, законсервированный ещё в советские годы. Протяжённость обновлённой выработки составляет около трёх километров, передаёт издание «Добывающая промышленность» со ссылкой на сообщение пресс-службы Соликамского магниевого завода (СМЗ), куда отправляется лопарит для переработки.

Модернизация горнотранспортного оборудования и проектирование новых горизонтов рудника Карнасурт должны привести к увеличению добычи, что является частью стратегии «Росатома» по обеспечению сырьевой независимости России в сфере РЗМ и укреплению промышленного потенциала Арктической зоны. Модернизация, по плану АО «Росатом Недра», должна к 2030 году вывести предприятие на добычу 12 тыс. тонн лопаритового концентрата ежегодно (Ловозерский ГОК и СМЗ — предприятия Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» / АО «Росатом Недра»).

Разработка месторождения лопарита началась еще в 1938 году, в настоящее время добыча ведется на флангах рудника Карнасурт — восточном и юго-западном. В ходе реконструкции восточного рудного штрека шахты горняки укрепили крепь, заменили кабельные линии, проложили пути и оборудовали запасной выход. Модернизация шахты открыла доступ к новым запасам лопаритовой руды на восточном участке месторождения, что, по словам генерального директора Ловозёрского ГОКа Владимира Федякова, обеспечит выполнение производственного плана предприятия на 2026 год. Ранее в этом году на руднике ввели в эксплуатацию три новых очистных блока, что позволило в больших объёмах добывать и поставлять лопаритовый концентрат на СМЗ.

В настоящее время на СМЗ ведется проектирование нового разделительного комплекса объемом производства 2,5 тыс. тонн в год редкоземельных металлов (РЗМ). Путём консолидации Ловозерского ГОКа и СМЗ, и строительством разделительного комплекса Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО «Росатом Недра» (ранее АО «Атомредметзолото») — восстанавливает цепочку от добычи до производства редкоземельных металлов, разрушенную после распада СССР.

На СМЗ из лопарита извлекают тантал, ниобий, титан и производят коллективный концентрат других РЗМ. Технология производства церия, лантана, неодима, празеодима и концентрата среднетяжелой группы РЗМ (куда входят самарий, гадолиний, европий) на строящемся разделительном комплексе уже разработана. Сырьем для этих РЗМ также является лопарит. Готовую продукцию «Росатом» планирует начать получать с конца 2026 г.

По информации издания «Добывающая промышленность», цель Минпромторга — к 2030 году увеличить выпуск РЗМ в стране почти в семь раз — до 50 тыс. тонн в год, и снизить импортозависимость с ~75% до 45%. Ловозёрское месторождение и СМЗ — ведущие активы этих планов. Но в стране формируются и другие производственные цепочки по РЗМ и их соединениям: готовятся к запуску крупные проекты в Мурманской и Иркутской областях, Республике Саха (Якутии) и других регионах.

А Горнорудный дивизион «Росатома», увеличив мощности производства на своих действующих предприятиях, сможет обеспечивать 100% отечественного производства тантала, ниобия, циркония, неодима, празеодима, лантана, церия, скандия и около 60% потребностей страны в титансодержащих концентратах.