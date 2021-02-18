В селе Долгоруково Липецкой области открыли новый спорткомплекс

© dobvesti.ru

В физкультурном комплексе два зала: один для игровых видов спорта, таких как мини-футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, настольный теннис, тяжелая атлетика, художественная гимнастика и общефизическая подготовка. Второй - будет использоваться как комплексно-игровая зона, а также для проведения физкультурно-массовых и зрелищных мероприятий. ФОК оборудован трибунами, раздевалками, душевыми и техническими помещениями. Построили его в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в соответствии с федеральной программой «Развитие спорта в РФ». Объем финансирования около 100 млн руб.

© lipetsktime.ru

© lipetsktime.ru

© lipetsktime.ru

© lipetsktime.ru

© dobvesti.ru

В этом году в регионе планируют открыть ещё два физкультурно-оздоровительных комплекса — в Липецком и в Воловском районах.

http://lipetskt...kovskom_rayone/

https://www.ins...source=ig_embed