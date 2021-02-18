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Производство

Череповецкий металлургический комбинат начал производство сверхширокого проката

Новое производство на Череповецком металлургическом комбинате ПАО «Северсталь» запущено для нужд отечественного автопрома и строительной отрасли. Сейчас завершается пуско-наладка современного непрерывно-травильного агрегата, который позволяет производить металл с улучшенными характеристиками. При этом, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду, применяются новейшие технологии.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/AX2CDp4YybA
Источник: https://вести35.рф/video/2021/02/16...roizvodstvo_sverh_shirokogo_prokata

Череповец, Вологодская область, Северсталь, металлопрокат
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