Череповецкий металлургический комбинат начал производство сверхширокого проката
Новое производство на Череповецком металлургическом комбинате ПАО «Северсталь» запущено для нужд отечественного автопрома и строительной отрасли. Сейчас завершается пуско-наладка современного непрерывно-травильного агрегата, который позволяет производить металл с улучшенными характеристиками. При этом, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду, применяются новейшие технологии.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/AX2CDp4YybA
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