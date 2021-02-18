«Амурский ГПЗ» построен на 72%

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«Для переработки многокомпонентного газа восточных месторождений „Газпром“ строит Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). Он, в частности, станет мировым лидером по производству гелия. Статус реализации проекта — уже 72%. Первый пусковой комплекс из двух технологических линий будет введен в эксплуатацию в 2021 году», — отмечают в компании.

«Газпром» приступил к возведению Амурского газоперерабатывающего завода в августе 2017 года. Проектная мощность предприятия составит до 42 млрд кубометров газа в год. В состав «Амурского ГПЗ» также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн кубометров в год. Ввод в эксплуатацию первых двух производственных линий намечен на 2021 год. В 2025 году завод планируется вывести на полную проектную мощность.

Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа и гелия, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция.