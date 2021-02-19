В Санкт-Петербурге создан Северо-западный региональный центр концерна Алмаз-Антей

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В начале февраля в Санкт-Петербурге завершено создание Северо-Западного регионального центра (СЗРЦ) Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Шесть петербургских предприятий концерна («Обуховский завод», «Завод радиотехнического оборудования», «Конструкторское бюро специального машиностроения», «ВНИИ радиоаппаратуры», «Российский институт радионавигации и времени» и «Завод «Навигатор») интегрированы в единый инновационный кластер.

54 миллиарда рублей составил общий объем инвестиций в создание СЗРЦ, в том числе 25 миллиардов на техническое переоснащение

О том, как это отразилось на работе предприятий, «Российской Газете» рассказывает заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» — директор СЗРЦ Михаил Подвязников.

Михаил Львович, почему создание СЗРЦ стало необходимостью для концерна?

В начале 2000-х годов мы столкнулись с тем, что ключевой для оборонки Обуховский завод, входящий в список 100 стратегических предприятий России, оказался в плачевном состоянии: изношены основные фонды и коммуникации, средний возраст работающих превышал 60 лет. Ни о каких технологических инновациях речи не могло идти. В процессе разработки плана модернизации завода возникла мысль перенести на его площадку остальные петербургские предприятия концерна, благо территория позволяла это сделать, выстроив новые корпуса и оснастив их современным оборудованием. Для этого были привлечены заемные средства ВТБ и концерна. А освободившиеся площадки, которые располагались в центральной части города, на Петроградской стороне и на Васильевском острове, решили продать для погашения кредитов. Идея была поддержана правлением и советом директоров концерна еще в 2008 году. Но из-за кризиса программу удалось запустить только в 2010 году. И вот в феврале проект полностью завершен.

Что сделано в процессе создания СЗРЦ и как изменилась работа его подразделений?

Михаил Подвязников: Построили новые корпуса для всех предприятий, обновили большую часть оборудования. Поменяли все коммуникации. То есть практически создали крупный научно-производственный комплекс. Ключевым звеном Северо-Западного регионального центра, безусловно, является Обуховский завод, история которого насчитывает почти 160 лет и который задействован в производстве вооружения для всех видов войск РФ. Поэтому, разумеется, он был модернизирован в первую очередь.

Но самое главное, что состоялся не просто переезд предприятий и оснащение цехов новым оборудованием: производственные цепочки и логистика были выстроены таким образом, чтобы одни и те же задачи можно было решать централизованно и с большей эффективностью. Например, складские мощности СЗРЦ предназначены для всех. У нас один испытательный центр, транспортный цех, одно металлургическое, гальваническое, термическое и столярное производство. И экономика предприятий стала совсем другой, эффективность повысилась в разы. Объем производства предприятий СЗРЦ в 2020 году увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2014 годом.

Но и это не всё. Мы бережно отнеслись к памятникам архитектуры промышленного значения, которые находились на территории Обуховского завода. Капитально реконструировано здание, которое выходит на проспект Обуховской Обороны, там размещен музей предприятия. Восстановили водонапорную башню. И в процессе развития СЗРЦ будем стараться сохранить памятники архитектуры и «впишем» их в производственный цикл.

Можно ли в цифрах выразить эффект от объединения шести предприятий на одной площадке?

Михаил Подвязников: Конечно. Об увеличении объемов производства я уже говорил. Производительность труда по СЗРЦ в целом выросла в 1,6 раза. Это было достигнуто в том числе за счет сокращения дублирования функций профильных служб в составе каждого из предприятий. При централизации управления процессами в единых подразделениях повышается эффективность работы, а затраты снижаются, что в том числе позволяет увеличивать оплату труда. Зарплата стала достойной: средняя составляет около 76 тысяч рублей, на ряде предприятий она выше. Диспропорция между численностью рабочего и административного персонала сглаживается. Благодаря развитию новых технологий и цифровизации процессов акцент к профессиям и их функционалу смещается. Например, профессия технолога нужна уже в более широком формате инженера, поскольку большинство оборудования имеет программное управление, требуются новые компетенции.

Что изменилось для коллектива в плане условий труда и социальных гарантий, повышения квалификации?

Михаил Подвязников: Если раньше в литейном цехе снимали фильмы про разруху, то недавно один из гостей назвал это производство «литейным Эрмитажем». Условия труда изменились разительно.

Но мы не ограничились только производственными помещениями. Построили на территории поликлинику, в которой даже можно проводить несложные операции. Сейчас там проводится регулярное тестирование на коронавирус и вакцинация. Реконструировали Дворец спорта с тремя бассейнами и двумя спортзалами. Восстановили футбольное поле, и сегодня 500 детей со всего города занимаются футболом в ФК «Алмаз-Антей», сформирована молодежная футбольная команда.

И у людей загорелись глаза. Они осознали, что можно работать в чистых, теплых, просторных цехах, до или после работы поплавать в бассейне, поиграть в хоккей и т. д.

Большое внимание уделяется научной и образовательной деятельности. Для развития профессиональных навыков, расширения компетенций, проведения научных исследований на территории СЗРЦ функционирует научно-образовательный центр и институт прикладного материаловедения, реализуются совместные проекты с вузами и техникумами. В 2020 году был открыт детский образовательный центр, где подростки осваивают современные технологии. Возможно, это наши будущие специалисты.

Как в создании СЗРЦ учитывалась концепция Индустрии 4.0?

Михаил Подвязников: Основа построения современного предприятия безусловно связана с автоматизацией и цифровизацией процессов. В производстве большая часть оборудования поддерживает использование цифровых технологий, введены в эксплуатацию «умные» комплексы механообработки. Для создания новой продукции применяются аддитивные технологии. Литейное и гальваническое производства имеют очень высокий уровень автоматизации и минимально необходимое количество обслуживающего персонала. Каждый цех располагает цифровой системой диспетчеризации, которая позволяет в онлайн-режиме наблюдать за движением каждой детали и стадии ее изготовления. Использование искусственного интеллекта уже сейчас помогает линейным руководителям распределять производственные задания эффективно и адресно, равномерно загружая персонал. Подтверждение выполнения операций теперь производится наиболее простым путем с использованием сканера и штрихкодирования. Все это создает основу для реализации концепции Индустрия 4.0 в самое ближайшее время.

Какие основные задачи стоят сегодня перед СЗРЦ на перспективу?

Михаил Подвязников: Важно продолжать совершенствование. Необходимо внедрять больше автоматизированных комплексов, чтобы производство было еще эффективнее. Выпускать на существующих площадях не только военную продукцию, но и расширить производство и ассортимент гражданской. Это даст возможность получать источник дохода, не зависящий от военного производства. И на эти средства более активно развиваться. У нас есть, например, планы по созданию лаборатории искусственного интеллекта и др. Мы хотим выпускать современную инновационную продукцию и понимаем, в каком направлении двигаться.

Конечно, не отказываемся и от инфраструктурных проектов. Сейчас заканчиваем поставку ворот для нового тоннеля на Восточно-Сибирской железной дороге. Во втором квартале планируем заключить договор на участие в капремонте Биржевого моста, надеемся поставить оборудование на строительство Багаевского гидроузла. Подписан договор на участие в реконструкции комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений. Также СЗРЦ является ответственным и за арктические программы Концерна ВКО «Алмаз-Антей».

В состав СЗРЦ вошел еще Брянский автомобильный завод. Там выпускаются тягачи арктического исполнения, которые уже себя зарекомендовали в экстремальных условиях бездорожья и сильных морозов. Подписано Соглашение c Государственным комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) о научно-техническом сотрудничестве в области прогнозирования, профилактики и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в экстремальных условиях Севера, создания безопасной транспортной подсистемы Арктической зоны Республики Саха (Якутия). И это далеко не все из имеющихся планов на будущее.

Удачное расположение площадок переведенных в СЗРЦ предприятий, возможность использования этих земель под строительство жилья и коммерческой недвижимости делало их интересными в финансовом плане и способствовало привлечению долгосрочных займов на создание технопарка. Освободившиеся земельные участки площадью более 236 тыс. квадратных метров и производственные помещения в исторической части города были проданы на аукционах крупным девелоперским компаниям за 12 с лишним миллиардов рублей, что позволило СЗРЦ полностью закрыть кредитные обязательства.

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Знамя Государственного Обуховского завода.

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Заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей», директор СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей» (и генеральный директор ОАО «ГОЗ Обуховский завод») Михаил Подвязников.

(здесь был репортаж Severa о строительстве СЗРЦ, 2014 г.)

Ниже фоторепортаж с РТО. Он хоть и давно устаревший уже (январь 2014 г), но это Санкт-Петербургское предприятие РТО, входящее в СЗРЗ. Думаю, будет интересно напомнить, что на нем и как производилось 7 лет назад).

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