В Туве приступили к выпуску железобетонных изделий

© sun9-27.userapi.com

В столице Тувы запущена линия по производству железобетонных изделий — ЖБИ. Фундаментные блоки и потолочные плиты по качеству ничем не уступают засаянским производителям. Более того, каждая продукция, а это более 130 наименований, соответствует требованиям таможенного союза.

За реализацию масштабного проекта в строительной индустрии республики взялось ООО «Восток». Оно специализируется на строительстве дорог и производстве асфальта, но с 2020 года начало осваивать и железобетонные конструкции. Его прошлогодний результат — 29 тысяч «кубов» ЖБИ. Объемы производства завода уже позволяют закрыть потребности местных застройщиков. И это не удивительно, работа в цехе не останавливается ни на секунду, каждый занят своим делом.

Пока одни работники с помощью специального оборудования натягивают арматуру, другие успевают раскладывать бетон по форме. Технология достаточно трудоемкая, поэтому проведение расчетов рекомендуется доверить опытным специалистам. По готовым параметрам начинается сборка, армирование и заливка бетона. Основным размерным показателем является толщина изделия. Почти готовую продукцию помещают в пропарочную камеру. Через некоторое время на выходе получают твердое потолочное перекрытие. В соседнем помещении изготавливают фундаментальные блоки.

В цехе также взялись за экспериментальное производство лего-кирпича. Объем его выпуска будет зависеть от потребности на рынке. Лего-кирпич аналогичен с облицовочным. Он может быть красного, желтого и зеленого цвета, в зависимости от добавленных пигментов в раствор.

Стоит отметить, что на готовую продукцию завода по выпуску ЖБИ поданы заявки от местных подрядчиков. С наступлением строительного сезона железобетонные пустотные плиты и фундаментальные блоки будут задействованы в строительстве социальных объектов, детских садов и школ.

© tmgnews.ru