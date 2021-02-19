На «Уральских локомотивах» внедрена система идентификации продукции при помощи QR-кодов

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На заводе «Уральские локомотивы» успешно реализован проект «Цифровая идентификация продукции». Цель — полная диджитализация и трансформация всех этапов изготовления продукции, а также контроля ее качества. Накануне на заводе состоялась приемка специалистами Центра технического аудита РЖД первой моторной колесной пары, полностью прошедшей через новую систему.

Процесс внедрения был запущен на предприятии в конце 2019 года. В течение года шла работа над его подготовкой, разработкой программного обеспечения и обучением специалистов. Пилотный этап проекта осуществили на участке производства колесных пар скоростных электропоездов «Ласточка».

Цифровая идентификация на «Уральских локомотивах» начинается с поставки комплектующих с нанесенными на них QR-кодами, считав которые, специалист завода получает всю необходимую информацию (наименование номенклатуры и поставщика, дата изготовления, серийный и чертежный номер, и т. д. ). Чтобы добиться этого, совместно с поставщиками предварительно был сформирован формат QR-кода и согласован перечень и структура данных, идентифицирующих продукцию.

© sinara-group.com

На входном контроле специалист отдела технического контроля предприятия считывает с поставляемого узла сканером QR-код. При этом автоматически заполняется электронная карточка на эту продукцию, что исключает ошибки ручного ввода данных. Далее все полученные от поставщика документы сканируются и собираются в электронный «контейнер» с обязательной верификацией для контроля. Также реализована интеграция с различными измерительными комплексами, например, для контроля геометрии осей или для измерения колесных пар, с которых корпоративная информационная система (КИС) автоматически забирает информацию.

По мере движения изделий по производственному циклу, там, где необходимо заполнение данных по выполнению технологической операции и контрольных параметров, организованы компьютеризированные рабочие места. Детали собственного производства завода также идентифицируются QR-кодами, которые генерируются и печатаются на рабочем месте. Их сканируют при помощи специального оборудования, вносят контрольные данные в электронные протоколы и заверяют их электронно-цифровой подписью (ЭЦП).

Таким образом, в заводской КИС формируется электронный паспорт головного изделия с поставленными, а также собственными узлами и деталями. В конце процесса производится автоматическая проверка полноты собранной информации и формирование комплекта документации для передачи заказчику — РЖД.

«Трансформация процессов идентификации и конфигурации продукции — это очередной шаг развития и улучшения нашей системы менеджмента в рамках выполнения требований стандарта ISO/ТS22163. Внедрение системы QR-кодирования позволило нам упростить многие процессы: автоматизировать входной контроль, перейти от бумажных к электронным документам. В корпоративной системе формируется полная база данных о каждом компоненте и узле, используемом в составе выпускаемого нашим предприятием подвижного состава. Это позволяет контролировать качество работы и компонентов на всех этапах производства», — отметил первый заместитель начальника департамента по управлению качеством «Уральских локомотивов» Иван Ерохин.

Следующим шагом развития системы цифровой идентификации продукции станет интеграция с автоматизированной системой «Электронный инспектор», используемой РЖД. После этого технологический паспорт будет передаваться заказчику в электронном виде. В планах — распространить действие проекта на серийные узлы и детали во всех производствах завода и на всех видах продукции. В том числе на новых типах подвижного состава, которые только предстоит выпустить. Речь идет, в частности, об электровозе нового поколения 2ЭС6А с асинхронным тяговым приводом, опытный образец которого предприятие планирует выпустить до конца текущего года.