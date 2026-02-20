Первоуральский автоагрегатный завод (ПААЗ) из Свердловской области получил сертификат на серийный выпуск гидравлических демпферов для высокоскоростного поезда ЭВС360. Документ действует до декабря 2030 года и подтверждает соответствие продукции требованиям техрегламента Таможенного союза.

Демпферы предназначены для гашения колебаний кузова во время движения. Они устанавливаются на тележку и влияют на комфорт пассажиров, а также на срок службы конструкции. Сертификат распространяется на несколько моделей — всего пять комплектов конструкторской документации.

Первую партию из 204 демпферов уже отгрузили заказчику. На заводе уточнили, что установочная серия охватит все поезда, которые планируется выпустить до 2029 года. Сколько именно составов попадет в эту серию, не раскрывается.

Производство демпферов осваивали с нуля и за собственный счет. Готовых решений в России не было — подобную продукцию здесь не выпускали. На заводе использовали роботизированную сварку и автоматизированную покраску. Испытания проводили в собственной лаборатории. В ПААЗ утверждают, что аналогичных испытательных мощностей в стране больше нет.

Сейчас на заводе «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — Транспортные Машины») изготавливают первые прототипы восьмивагонных составов ЭВС360. Поезда предназначены для ВСМ Москва — Санкт-Петербург и смогут разгоняться до 360 км/ч. В феврале на площадке показали кузова первых вагонов. Параллельно сертификацию проходят тяговые двигатели для этих составов — их выпуском занимается завод «Русские электрические двигатели».

ПААЗ уже давно работает с «Уральскими локомотивами». Предприятие поставляло демпферы для «Ласточек», «Финистов» и грузовых электровозов. Основная специализация завода — амортизаторы для колесного транспорта, но в планах расширять линейку компонентов для поездов. Мощности позволяют: на предприятии заявляют, что годовые объемы выпуска железнодорожных демпферов с запасом перекрывают потребности всех производителей подвижного состава и сервисных центров, рассказало агентство ROLLINGSTOCK в своем телеграмм канале.