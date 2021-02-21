В Астраханской области начал работу первый в регионе вертолёт санитарной авиации

© astrobl.ru

Полёты санитарной авиации теперь будут охватывать всю территорию Астраханской области. В астраханском аэропорту на дежурство заступил медицинский вертолёт «Ансат».

Средства на закупку авиационных работ выделены из федерального и областного бюджета в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

«Ансат» — настоящая летающая скорая помощь. Это небольшой манёвренный вертолёт отечественного производства. Его можно назвать летающим реанимобилем: на борту установлен аппарат искусственной вентиляции лёгких, кардиомонитор-дефибриллятор, инфузомат, кювез для транспортировки новорождённых, спинальный щит и все необходимые лекарственные препараты. Медицинский вертолёт идеально адаптирован к непростым российским условиям — может совершить посадку на трассе, в городе в любое время года. Полёты выполняются Национальной службой санитарной авиации, входящей в состав государственной корпорации «Ростех».

В Астраханскую область прибыл экипаж пилотов из Санкт-Петербурга. Сопровождать пациентов будут специалисты регионального центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, которые прошли специальное обучение. Служба санитарной авиации в регионе организована в рамках национального проекта «Здравоохранение». До этого полёты охватывали только северные районы Астраханской области в рамках межрегионального соглашения о сотрудничестве. За июль и август пять жителей Ахтубинска и Чёрного Яра были доставлены санитарными вертолётами в волгоградские больницы.

© astrobl.ru

© astrobl.ru

© astrobl.ru