Новые школы открыты в регионах (2021г.)

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Республика Татарстан

В жилом массиве «Салават купере» открылась многопрофильная гимназия № 189 «Заман». Школа приняла первых учащихся — детей с 1 по 4 класс, в полную мощность учебное заведение заработает с нового учебного года. © kzn.ru

Новая школа, расположенная на улице Альфии Авзаловой, 10, построена по нацпроекту «Жилье и городская среда» и рассчитана на 1224 ученика.

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В современном здании оборудованы кабинеты, коворкинг-зона, спортивный зал, бассейн, школьный ресторан на 456 посадочных мест. В спортзале для старшеклассников создан скалодром. В отдельном непроходном блоке здания с отдельным входом и вестибюлем располагаются учебные помещения начальных классов.

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https://kzn.ru/...ziya-189-zaman/ ( открытие)

https://kzn.ru/...yat-ee-na-sove/ (фото)

Республика Ингушетия

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Образовательное учреждение на 540 мест возведено в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года». В данный момент объект полностью соответствует всем требованиям безопасности и после устранения всех дефектов может полноценно функционировать. Кантышевская школа уже получила лицензию на ведение образовательной деятельности, учебный процесс здесь налажен, дети приступили к занятиям. Учебное заведение обеспечено всем необходимым для организации образовательного процесса: современным пищеблоком, спортивным залом, медицинским блоком, а также уличными игровыми площадками и воркаут зоной для учащихся старших классов.

https://ingushe...la_na_540_mest/

Московская область

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В подмосковном Волоколамске на улице Текстильщиков открылась школа № 3 на 550 мест, отмечается, что концепция развития школы предполагает организацию обучения по медицинскому профилю в рамках сетевого взаимодействия с Волоколамской ЦРБ.

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Помимо учебных классов, в здании обустроены лаборатория, спортивный и актовый зал, библиотека с медиатекой, столовая, административные и вспомогательные помещений

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https://msknovo...lu-na-550-mest/

https://volokol...ovuyu/91290544/