На заводе компании John Deere в Подмосковье начата сборка новой модели автогрейдеров 622G

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На заводе John Deere в Домодедово начата сборка новой модели автогрейдеров 622G. Со сборочной линии уже сошло более 10 машин — часть из них была сразу же отгружена дилерам. Грейдер 622G стал четвертой моделью, которая выпускается на этом предприятии: здесь также осуществляется крупноузловая сборка моделей 672G, 772G и 872G.

Автогрейдеры серии G были впервые были представлены в 2008 году, и с тех пор завоевали большое количество поклонников. Клиенты отмечают не только высокую производительность, экономичность и надежность машин, но и отличные показатели точности грейдирования. Все модели являются полноприводными, оснащаются мощными двигателями собственного производства, а также уникальными КПП John Deere, обеспечивающими прямой привод трансмиссии, а также отличную плавность переключения с возможностью адаптации скорости переключения под нагрузку. Машины демонстрируют повышенные уровни мощности, крутящего момента и тягового усилия, а поэтому справляются со сложнейшими задачами, выдерживают высокие нагрузки и отлично подходят под работу с системами нивелирования.

Модель 622G оснащена шестицилиндровым двигателем объемом 6,8 л, 8-ступенчатой коробкой передач и обеспечивает скорость хода до 45,5 км/ч. Электронно-управляемый гидростатический привод увеличивает тяговое усилие и управляемость переднего моста, а также позволяет изменять скорость вращения передних колес относительно задних в зависимости от почвенных условий. Широкий износоустойчивый грейдерный отвал из высокоуглеродистой стали имеет силовой изгиб для увеличения прочности, а поворотный круг включает быстрозаменяемые вкладыши для приведения зазоров к номинальным значений за считанные минуты.

«Модель 622G построена на хорошо знакомой клиентам платформе машины 672G. Ее отличает набор стандартных опций, которые сохраняют габаритную ширину в пределах 2,55 метров, поэтому упрощают перевозку по дорогам общего пользования. Кроме того, на ней используется двигатель John Deere 6068, который демонстрирует высокие показатели мощности, но при этом отличается низким удельным расходом топлива. Именно поэтому модель будет отличным выбором для дорожностроительной индустрии, а также заказчиков, которые часто перемещают технику с одного объекта на другой», — говорит Антон Веремчук, менеджер по продуктам John Deere.

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