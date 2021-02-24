В Карелии запустили производство мармелада из местных ягод

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Комбинат «Славмо» запустил новую линию по производству мармелада, позволяющую выпускать две тысячи упаковок продукции в неделю. Выпущена первая партия карельского мармелада-ассорти.

«Мармелад ассорти из Карелии» представлен тремя традиционными для республики ягодами — малиной, клюквой и брусникой. Три вида мармелада — малиновый, клюквенный и брусничный — раскрывают гастрономическую мозаику края с характерными для нее яркими незабываемыми нотками.

Не случайно новая продукция петрозаводского комбината будет представлена прежде всего на туристических объектах Карелии. Так что гости республики смогут увезти с собой не только незабываемые впечатления о природной красоте нашего края, но и аромат карельских ягод, бережно сохраненный в мармеладном ассорти.

В дальнейшем планируется выйти и на более широкий рынок — в розничные торговые сети.

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