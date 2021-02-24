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Спортивные объекты

Новый ФОК с плавательным бассейном открыли в Серпухове Московкой области

 © serpuhov.ru

Строительство бассейна реализовано по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной среды». Спорткомплекс станет тренировочной базой не только для пловцов, но и для юных гимнастов. Также здесь есть небольшой тренажерный зал. На объекте созданы все условия «безбарьерной среды», а удобное расположение делает его доступным для тысяч жителей городского округа.

 © serpuhov.ru

 © oka.fm

 © serpuhov.ru

https://serp.mk...svoi-dveri.html

http://www.oka....-novyj-bassejn/

Источник: https://serpuhov.ru/novosti/novosti-serpuhova/44542/

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Московская область, спортивные объекты
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