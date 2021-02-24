Новый ФОК с плавательным бассейном открыли в Серпухове Московкой области
Строительство бассейна реализовано по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной среды». Спорткомплекс станет тренировочной базой не только для пловцов, но и для юных гимнастов. Также здесь есть небольшой тренажерный зал. На объекте созданы все условия «безбарьерной среды», а удобное расположение делает его доступным для тысяч жителей городского округа.
https://serp.mk...svoi-dveri.html
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