Новый ФОК с плавательным бассейном открыли в Серпухове Московкой области

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Строительство бассейна реализовано по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной среды». Спорткомплекс станет тренировочной базой не только для пловцов, но и для юных гимнастов. Также здесь есть небольшой тренажерный зал. На объекте созданы все условия «безбарьерной среды», а удобное расположение делает его доступным для тысяч жителей городского округа.

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https://serp.mk...svoi-dveri.html

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