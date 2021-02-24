Автомобильный завод «Тонар» отгрузил 83 полуприцепа в адрес компании ООО «Мтэк-Логистик»

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Еще одна крупнейшая транспортная компания центрального региона ООО «Мтэк-Логистик» сделала свой выбор в пользу техники «Тонар». Были приобретены полуприцепы в количестве 83 единицы. Отгрузка была нестандартной, поскольку были выбраны разные полуприцепы — три вида шторно-бортовых полуприцепов T3-13К, Т3-16К, T4-16VK и полуприцепы рефрижераторы R3-13. К слову сказать, ООО «Мтэк-Логистик» является компанией с 15-летним стажем успешной работы на рынке транспортно-логистических услуг и имеет автопарк более 700 единиц техники.

Полуприцеп-рефрижератор Тонар R3-13 имеет общий коэффициент теплопередачи 0,38 Вт/м2 °С, что дает возможность доставлять в нем пищевые продукты любого состава. Данный полуприцеп имеет европейский сертификат соответствия нормам транспортировки скоропортящихся грузов.