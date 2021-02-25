Курский электроаппаратный завод запустил новое гальваническое производство

© adm.rkursk.ru

Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ) запустил новое гальваническое производство. Оно создано на территории индустриального парка «СОЮЗ» и занимает более 6500 м². В цехе смонтировано 7 гальванических линий для выполнения обработки и нанесения покрытий. Мощность нового производства — 400 тысяч м² покрытий в год.

«За счет оборудования нового цеха КЭАЗ планирует увеличение производительности на 15%. Появится возможность работать дробными партиями деталей; это значит стать более гибкими и быстрее реагировать на потребности клиентов, оперативно поставлять комплектующие на другие этапы производственного цикла. Через новое гальваническое производство пройдет 95% деталей, производимых на КЭАЗ», — рассказал директор по производству КЭАЗ Дмитрия Коробка.

Гальванический метод обработки проходят металлические поверхности изделий — от скоб до пружинок и термомагнитных расцепителей. В работе будут задействовано 60 квалифицированных сотрудников.

В новом цехе установлены современные очистные сооружения; многоступенчатая система позволяет безопасно очищать гальваностоки, а очищенная вода поступает повторно в производственный цикл. Таким образом, запущенное производство соответствует самым строгим экологическим нормам, безопасно для сотрудников.