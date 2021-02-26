В Вологодской области запущено новое импортозамещающее производство CLT панелей

© sun9-3.userapi.com

Завод «Сокол СиЭлТи» по производству перекрёстно-склеенных деревянных (CLT) панелей запустили в Вологодской области. Предприятие построено с нуля в короткие сроки группой компаний «Сегежа Групп» при поддержке Правительства Вологодской области и Министерства промышленности и торговли РФ. Объем инвестиций в новое производство в Вологодской области — более 3 млрд. рублей. Мощность — 50 тыс. м3 готовой продукции в год. Запуск нового завода благоприятно скажется на развитии экономического потенциала города Сокол, на сегодня здесь уже созданы 50 новых рабочих мест.

CLT-панели — это деревянные панели, состоящие из нескольких слоев перекрестно расположенных пиломатериалов хвойных и лиственных пород. По параметрам они могут быть разными: толщина колеблется от 6 до 40 сантиметров, длина может достигать 16 метров, ширина — от 1,25 до 3,5 метров. Выпускать панели будут на новой комплексной линии, аналогов подобного производства в России нет.

«Сокол СиЭлТи» реализовывать продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт. Наибольший спрос на CLT-панели наблюдается в странах Скандинавии и Европы. По данным аналитических компаний, на долю Европы приходится более 50% мирового рынка CLT-панелей. В России спрос на CLT-панели пока только формируется.

© sun9-49.userapi.com

© vologda-oblast.ru

Панели CLT обладают хорошей пожаростойкостью, сейсмостойкостью, прочностью, тепло и звукоизоляцией. Позволяют значительно ускорять темпы строительства, повышая при этом экологичность зданий. Они применимы при любых видах застройки — от ИЖС и многоэтажного городского строительства до возведения масштабной социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры. При учете всех составляющих жизненного цикла сооружений конструкции из CLT характеризует высокая степень экономической эффективности.

«Этот проект удалось осуществить только благодаря плотной поддержке Правительства Вологодской области. Завод в Соколе — один из самых передовых в мире. Благодаря ему в России стартует строительство нового современного экологичного жилья. Строительство многоэтажных деревянных домов на основе технологии CLT позволит сказать „новое слово“ в российской строительной индустрии. Появление первого российского CLT-завода именно на Вологодчине — очень важное и символичное событие», — рассказал Председатель Правления ООО «УК «Сегежа Групп» Михаил Шамолин.

За три года предприятием «Сокол СиЭлТи» группы компаний «Сегежа Групп» проведена огромная работа: подготовлена необходимая документация по включению проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, приобретено современное технологическое оборудование и программное обеспечение, при поддержке областного Правительства подобрана расчетная лесосека. Благодаря инвестициям в проект, которые составили порядка трех миллиардов рублей, деревообрабатывающая отрасль Вологодской области выйдет на принципиально иной технологический уровен

© vologda-oblast.ru

https://vk.com/...l-94387535_5484