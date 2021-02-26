В Нижневартовске открылась самая большая школа в Югре

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Лицей им. А.С. Пушкина начал полноценную работу. 24 февраля, несмотря на актированный день, новые лицеисты познакомились друг с другом и с педагогами, посетили торжественные классные часы.

Так как учреждение начало работу с середины учебного года, большинство преподавателей начальной школы перешли в Лицей вместе со своими классами. Таким образом переход не должен стать стрессом для обучающихся. В основном лицеистами стали ученики школ №№ 3, 19 и 14, эти школы ранее были перегружены и работали сверх своей проектной мощности.

9 и 11 классы в этом году в Лицей не набираются. Это решение принято, чтобы не создавать дополнительную нагрузку для старшеклассников на фоне подготовки к ГИА и ЕГЭ. Со следующего учебного года планируется открытие в Лицее профильного нефтяного класса при участии ПАО «НК «Роснефть».

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Классы, оснащены современным оборудованием: цифровыми лабораториями по физике, химии, биологии, интерактивными программно-аппаратными комплексами, тренажерами для оказания первой помощи, пакетами графического программного обеспечения и многим другим. Медико-биологический класс оснащен уникальным учебным комплексом «Пирогов», включающим сенсорный интерактивный анатомический стол, комплект 3D-программ, анатомический атлас.

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Объект возведен при поддержке Правительства Югры, нефтяной компании «Роснефть» (в рамках реализации Соглашения о социальном партнерстве с Правительством Югры) и при финансировании из средств национального проекта «Образование». Учреждение открыли в первую очередь для детей, проживающих в Восточном планировочном районе. Лицей возведен по уникальному проекту и рассчитан на 1725 человек.

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