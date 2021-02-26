Богословское рудоуправление -открывая новые горизонты

© Бионышева Елена/Сделано у нас

АО «Богословское рудоуправление» — горнорудное предприятие, входящее в сырьевой комплекс Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Компания ведет разработку Северопесчанского месторождения магнетитовых руд, разведанных запасов которого хватит почти на четверть века. Мы посетили предприятие и пообщались с его генеральным директором Олегом Александровичем Зубковым о текущем состоянии и перспективах организации.

© АО Богословское рудоуправление

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Разведка и добыча железной руды в Богословском горном округе была начата еще в шестидесятых годах XVIII века. В 1896 году для эксплуатации местных рудников было открыто Богословское горнозаводское акционерное общество, на базе которого в 1920 году было создано АО «Богословское рудоуправление». С 1999 года оно вошло в состав сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

Предприятие специализируется на добыче железных руд подземным способом, обогащении и сбыте железорудных концентратов и продаже строительного щебня различных фракций. Источником сырья служит шахта «Северопесчанская», расположенная в районе города Краснотурьинск Свердловской области. Северопесчанское месторождение магнетитовых руд было обнаружено в 1957 году, а уже в 1968 году был выдан первый вагон руды.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Глубина шахты — 870 метров. Общая протяженность шахтного поля составляет 5,5 километров, а глубина залегания руды от поверхности — от 250 до 870 метров. За полвека здесь пройдено около 550 километров горных выработок и пробурено 12 тыс. км эксплуатационных скважин, добыто 150 млн тонн рудной массы и произведено около 90 млн тонн железорудного концентрата. «В 2019 году мы разработали программу первоочередных мероприятий по достижению целевых показателей. В ней указывается, какими темпами двигаться, чтобы предприятие оставалось стабильным. Программа рассчитана до 2030 года включительно, — рассказывает генеральный директор предприятия Олег Зубков. — Мы двигаемся в ее рамках. Более того, в прошлом году БРУ перевыполнило план на 3,5 процента по нашей основной продукции — железорудному концентрату. В этом году мы рассчитываем добыть около 2,6 млн тонн горной массы и получить 1 053 000 тонн железорудного концентрата».

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В 2017 году предприятие стало осваивать новую для себя сферу — добычу медно-магнетитовой руды. На Южной Залежи Песчанского скарново-магнетитового месторождения ежегодно добывается 120 тысяч тонн медистых магнетитов, которые перерабатываются на обогатительной фабрике АО «Святогор» в Красноуральске. С этого года начнется добыча руды на Западной Залежи.

Помимо шахты, в состав Богословского рудоуправления входят дробильно-обогатительная фабрика, энергоцех, железнодорожный и автотранспортные цеха и другие вспомогательные подразделения.

Железорудный концентрат АО «Богословское рудоуправление» поставляет Надеждинскому металлургическому заводу, входящему в группу УГМК, и Магнитогорскому металлургическому комбинату. Высокое качество продукции подтверждает награда, полученная в 2020 году: по итогам 2019 года ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» признал Богословское рудоуправление лучшим поставщиком в номинации «Агломерационное сырье», соблюдающему все требования к уровню качества сырья.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

МОДЕРНИЗАЦИЯ

В настоящее время АО «Богословское рудоуправление» реализует ряд инвестиционных проектов, нацеленных на поддержание уровня добычи руды и повышение качества продукции.

Главное внимание уделяется исследованию и разработке новых горизонтов. Запасы горизонта -320 метров, на котором добыча ведется с 1981 года, истощаются, и он находится в стадии доработки. Поэтому с 2006 года реализуется программа по капитальному строительству перспективного горизонта -400 метров, включающая в себя два пусковых комплекса. Пусковой комплекс № 1 на Северопесчанском участке месторождения в 2019 году уже вышел на проектную мощность в 700 тысяч тонн. В 2022 году планируется открытие пускового комплекса № 2, который включает в себя Новопесчанский и Южнопесчанский участки месторождения.

Запасы руды на горизонтах -400 и -480 обеспечат стабильную работу предприятия до 2040 года. «На сегодняшний день у нас балансовые запасы руды составляют порядка 50 миллионов тонн, — комментирует Олег Зубков. — Ежегодно мы проводим эксплуатационную разведку и проверку горных выработок, за счет чего запасы прирастают».

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В 2019 году было принято решение о техническом перевооружении дробильно-обогатительной фабрики предприятия. Здесь после переработки руды методом сухой сепарации получают железорудный концентрат, строительный щебень и смесь щебеночно-песчаных фракций. После замены трех конусных дробилок и установки инерционного грохота ГИТ-52 выпуск железорудного концентрата с массовой долей железа 58% вырастет в два раза. В данный момент оборудование уже смонтировано, ведутся пуско-наладочные работы.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

В АО «Богословское рудоуправление» сейчас работают 1340 сотрудников, примерно четверть из них — женщины. На предприятии реализуется социально ориентированная политика в отношении персонала, цель которой — поддержать работников и создать комфортные условия для труда и отдыха.

В рамках коллективного договора компания обеспечивает достойный уровень зарплаты, охрану здоровья и развитие физической культуры сотрудников. «У нас в УГМК есть Европейский медицинский центр, лучший в Екатеринбурге и обрасти на сегодняшний день, — делится Олег Зубков. — Там очень хорошие специалисты, у которых лечатся наши работники и их дети. Мы реализуем целый комплекс мероприятий, направленных на профилактику профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости, а также предотвращение несчастных случаев на производстве. В частности, мы сотрудничаем с „Екатеринбургским медицинским научным центром профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий“ Роспотребнадзора».

Сейчас реализуется пилотный проект по управлению риском профзаболеваемости в пяти профессиях. Состояние здоровья работников оценивается на периодических медосмотрах, при необходимости разрабатывается индивидуальная реабилитационная программа и лечение в санаториях-профилакториях в Серове и других городах области.

Серьезный подход к охране труда неоднократно отмечался наградами. В частности, по итогам 2019 года Богословское рудоуправление стало бронзовым призером в конкурсе по культуре производства и охране труда среди организаций, расположенных на территории Свердловской области. Номинация: «Ферросплавная промышленность, горнодобывающий комплекс и производство огнеупорных изделий».

© Бионышева Елена/Сделано у нас

У АО «Богословское рудоуправление» есть свое бюро подготовки кадров, действующее с момента основания шахты. «Мы сами воспитываем и взращиваем персонал, обучаем всем рабочим профессиям, — комментирует Олег Зубков. — В наш технический университет направляем целевиков, чтобы, отучившись за счет предприятия, они вернулись работать к нам. Хочется отметить, что во время обучения мы компенсируем стоимость проживания и выплачиваем среднемесячную зарплату. Наши работники преимущественно обучаются на заочном отделении без отрыва от производства, но присутствует и очная форма». Благодаря программе обучения предприятие не испытывает недостатка в кадрах. «За пятьдесят с лишним лет у нас выросло немало династий», — с гордостью делится генеральный директор АО «БРУ».

Здесь принято помнить о трудовых заслугах работников, уже вышедших на пенсию. На Богословском рудоуправлении действует совет ветеранов, насчитывающий боле тысячи участников. Им предоставляются бесплатные путевки в санаторий-профилакторий. Ко Дню Победы участники Великой Отечественной войны и труженики тыла получают памятные подарки, для них организуется поездка на торжественное шествие и праздничные мероприятия в Верхнюю Пышму. В День пожилого человека для ветеранов предприятия устраиваются праздничные вечера с участием культурно-развлекательных коллективов города.

Детям сотрудников также оказывается особое внимание. За счет средств АО «БРУ» ребята отдыхают и оздоравливаются в летнем лагере, проходят медицинские обследования в европейском медицинском центре «УГМК-Здоровье», получают новогодние подарки.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

АО «Богословское рудоуправление» взаимодействует с администрацией городского округа Краснотурьинска, оказывает благотворительную поддержку религиозным организациям, социальным учреждениям города и поселков и помогает в благоустройстве территории и косметическом ремонте памятников городского округа. Реализуется программа поддержки детских клубов настольного тенниса в городах присутствия УГМК.

Также компания участвует в акциях, проводимых Благотворительным фондом «Дети России». Персонал предприятия представляет команду в городском новогоднем благотворительном марафоне «Верим в чудо, творим чудо», адресованную ветеранам, детям с ограниченными возможностями здоровья и другим группам населения, нуждающимся в помощи.

Одним из последних масштабных мероприятий на БРУ стала благотворительная акция по поддержке незащищенных слоев населения на территориях присутствия Уральской горно-металлургической компании, прошедшая в апреле и мае 2020 года. Дважды ветеранам Богословского рудоуправления волонтерами от предприятия были доставлены домой продуктовые наборы. Также наборы получили многодетные нуждающиеся семьи города. Всего в акции приняли участие порядка двух тысяч участников.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Фото и текст Бионышева Елена

Фото Радченко Андрей